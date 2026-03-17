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Neuauflage 2026: Das Hoch Kultur Festival mit Konzerten auf 1.673 Metern

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Wien (ots)

Von 12. - 15. August 2026 lädt die Musicbanda Franui renommierte Künstler:innen zu musikalischen Abenteuern auf die Unterstaller Alm in Osttirol ein

Alles, was auf einer gewissen Höhe über dem Meeresspiegel geschieht, zählt ohne weiteres zur Hochkultur. Dachten sich die zehn Musiker:nnen von Franui – und begeisterten erstmals 2023 auf der 1.673 Meter hoch gelegenen Alm in Innervillgraten mit dem „Hoch Kultur Festival“. 2026 gibt es eine Neuauflage: Musikalische Freund:innen und Weggefährt:innen folgen der Osttiroler Musicbanda erneut auf die große Open-Air-Bühne inmitten der alpinen Gebirgslandschaft und in ein Festivalzelt im Ortszentrum – mit Musik zwischen Klassik und Volksmusik, Jazz und zeitgenössischen Klängen.

Über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt wurde das zehnköpfige Musikensemble Musicbanda Franui, dessen Mitglieder größtenteils aus dem Dorf Innervillgraten stammen, vor allem mit Neuinterpretationen von Liedern von Johannes Brahms, Franz Schubert und Robert Schumann. Es gastiert regelmäßig bei zahlreichen internationalen Konzertveranstaltern und Festivals, wie dem Wiener Konzerthaus, dem Burgtheater Wien, den Salzburger Festspielen, den Bregenzer Festspielen, der Staatsoper Unter den Linden Berlin, der Philharmonie Köln, der Elbphilharmonie Hamburg, dem Schauspielhaus Zürich, dem Holland Festival und der Philharmonie de Paris.

Hochkarätiges Programm: Mit Nicholas Ofczarek, Christiane Karg und Elektro Guzzi bis hin zu Wolfgang Muthspiel und Pierre-Laurent Aimard

Hochrangige Persönlichkeiten und Ensembles des internationalen Musiklebens stehen auf dem Programm: unter anderem die an zahlreichen großen Opernhäusern Europas gefeierte Sopranistin Christiane Karg, die Jazzpianistin Johanna Summer, die legendäre Akustik-Techno-Band Elektro Guzzi, das estnische Vokalensemble Vox Clamantis, der Gitarrist Wolfgang Muthspiel sowie der Starpianist Pierre-Laurent Aimard, Träger des Siemens-Musikpreises, des „Nobelpreises“ der Musik.

Das Festival startet am 12. August mit einem Ereignis, das bereits an großen Bühnen für Furore sorgte: Thomas Bernhards „Holzfällen“, in der gefeierten Interpretation von Nicholas Ofczarek und Franui. Der Burgtheater-Schauspieler und die Musicbanda verwandeln Bernhards Text in einen unvergesslichen Musiktheaterabend, der erstmals im eigens errichteten Zirkuszelt im Dorfzentrum von Innervillgraten zu erleben ist.

Am Donnerstag 13. August eröffnet Christiane Karg die Open-Air-Bühne auf 1.673 Metern. Gemeinsam mit Franui interpretiert sie Lieder von Schubert, Mahler und – erstmals – mehrere Lieder von Richard Strauss. Danach zeigt das Simply Quartet seine enorme stilistische Spannweite, gefolgt vom ungarischen Zymbal-Virtuosen Áron Horváth, der mühelos zwischen Volksmusik, Bartók und Jazz wandert. Den Abschluss gestaltet der Schweizer Pianist und Klangarchitekt Nik Bärtsch mit seinem Quartett Ronin.

Der Freitag 14. August beginnt mit dem US-amerikanisch-wienerischen Sänger Bryan Benner und seinem Ensemble The Erlkings, die das Kunstlied in zeitgenössische Songs verwandeln. Die Akkordeonistin Viviane Chassot steuert poetische Miniaturen aus der klassischen Klavierliteratur bei. Danach übernehmen Elektro Guzzi und Johanna Summer. Zum Abschluss öffnen Franui ihren musikalischen Schatzkasten und präsentieren Lieblingsstücke aus 33 Jahren Bandgeschichte.

Beim Finale am Samstag 15. August kommen nochmals namhafte Musiker:innen auf der Bühne des „Hoch Kultur Festivals“ zusammen: Vox Clamantis unter der Leitung von Jaan-Eik Tulve, Wolfgang Muthspiel mit seinen filigranen Gitarren-Etüden, Pierre-Laurent Aimard, der weltweit auf den wichtigsten Bühnen gastiert, sowie Florian Boesch, der gemeinsam mit Franui seine gefeierte Version von Schuberts „Die schöne Müllerin“ über die Almböden erklingen lässt.

Start des Kartenvorverkaufs

Der Kartenvorverkauf für Tagestickets sowie 2-, 3- und 4-Tages-Pässe hat soeben begonnen. Tickets sind direkt im Online-Ticketshop des Festivals, an allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie in allen Raiffeisenbanken Tirols erhältlich.

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