Mentale Gesundheit in unruhigen Zeiten

Kriege, Anschläge und Corona - jetzt die Politikwende in den USA und der befürchtete Rechtsruck bei der Bundestagswahl. Viele - gerade junge Menschen - schauen besorgt in die Zukunft. Was tun, wenn der "Weltschmerz" zu Unruhe, Schlafstörungen und einem Stimmungstief führt?

Der gefühlt endlose und trübe Winter schlägt vielen auf das Gemüt. Die erste Euphorie des neuen Jahres ist schon verflogen und vielleicht konnte man die guten Vorsätze nicht umsetzen. Dazu kommt: wie schon während der Corona-Pandemie, können auch die aktuelle politische Lage in Deutschland und weltweit ein belastendes Gedankenkarussell auslösen. Wie kann man dieses stoppen? "Mein Tipp: Konsumieren Sie Nachrichten dosiert und bewusst", rät Patrizia Thamm, Psychologin bei der Pronova BKK: "Meiden Sie sensationsgetriebene Informationsquellen, versorgen Sie sich konsequent maximal nur ein- bis zweimal pro Tag mit Nachrichten oder legen Sie ein Zeitfenster fest, um Informationen online oder über Social Media zu lesen." Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone sollte man ausschalten. "Achtsamkeitspraktiken wie eine tägliche Meditationspause oder ein Spaziergang können denjenigen zu mehr innerer Ruhe verhelfen, die an ihrer psychischen Belastungsgrenze angelangt sind", erklärt Thamm: "Bei anhaltendem Unwohlsein ist die Hausarztpraxis eine gute erste Anlaufadresse - man sollte nicht zögern sich Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, dauerhaft von negativen Gedanken überrannt zu werden."

Aktiv statt passiv

Gefühlen von Angst und Verunsicherung kann man versuchen konstruktiv zu begegnen, indem man aktiv bleibt und sich nicht zurückzieht, sondern mit Familie und Freunden in den Austausch geht. Isolation und Alleinsein können dagegen für Ängste empfänglicher machen. "Auch wenn wir die politischen Entwicklungen nicht vorhersehen oder kontrollieren können, ist es für unsere innere Stabilität wichtig, zu erkennen, dass wir für uns selbst und in unserem unmittelbaren Umfeld durchaus etwas bewirken können und aus einer passiven in eine aktive Rolle wechseln", empfiehlt die Psychologin. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl könnte es unserer Psyche zum Beispiel gut tun, an Demonstrationen oder Versammlungen teilzunehmen. Das schafft Zugehörigkeit und wirkt dem Ohnmachtsgefühl entgegen.

Schlaflos im Bett

Wer abends nur schwer in den Schlaf findet, kann folgende Tipps vom Beratungsarzt Dr. Gerd Herold ausprobieren: "Eine feste Schlafenszeit und beruhigende Rituale wie ein Buch lesen, den Tag Revue passieren lassen, Atemübungen oder ein Getränk zur Entspannung können helfen. Ich empfehle auch, spätestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen auf schwere Mahlzeiten und Alkohol zu verzichten. Ein kühler, abgedunkelter Raum schafft zusätzlich entspannte Atmosphäre." Pflanzliche Mittel wie Baldrian, Passionsblume oder Melisse können das Einschlafen seiner Meinung nach unterstützen. Sie sind zudem gut verträglich und machen nicht abhängig. "Verschreibungspflichtige Schlafmittel sind eine ernstzunehmende Maßnahme und sollten nur gezielt eingesetzt werden. Diese Medikamente sind zwar wirksam bei Schlafstörungen, bergen aber ein hohes Abhängigkeitsrisiko, vor allem wenn sie über mehrere Wochen eingenommen werden. Sie sollten daher - wenn überhaupt - nur kurze Zeit und unter ärztlicher Aufsicht verabreicht werden.", rät Dr. Herold.

