Messeagentur Barlag setzt im Jubiläumsjahr neue Maßstäbe

Rückblick auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr mit Rekordteilnahme

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Messeagentur Barlag blickt auf ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 zurück, das von beeindruckenden Erfolgen ihrer Recruiting-Events geprägt war. Insgesamt fanden 15 Veranstaltungen der jobmesse deutschland tour, der jobmesse austria und der beruf & bildung statt, die zehntausende motivierte Bewerber begeisterten. Bei diesen Stationen kamen zudem rund 1.600 Aussteller aus allen Branchen zusammen - ein Plus von über 30% im Vergleich zum Vorjahr und ein Rekord in der 36-jährigen Unternehmensgeschichte.

"Diese Zahlen spiegeln nicht nur das Vertrauen der Aussteller und Besucher in die Qualität und den Nutzen unserer Messen wider, sondern zeigen auch den kontinuierlichen Bedarf an diesem Recruiting-Instrument. Insbesondere angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels", erklärt Geschäftsführer Stefan Süß. Er ergänzt: "Die Möglichkeit, sich persönlich zu vernetzen und über Perspektiven zu sprechen, hat viele Menschen inspiriert und motiviert. Wir freuen uns, dass die ausstellenden Unternehmen auch in diesem Jahr bereits wieder unzählige neue Teamplayer für sich gewinnen konnten - dies bestätigt den Erfolg unserer Konzepte, die wir in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt haben." Die jobmesse deutschland tour feiert im September ihr 20-jähriges Bestehen - erstmals wurde sie 2004 in Osnabrück durchgeführt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres gab es zudem drei erfolgreiche Premieren: Mitte Februar die beruf & bildung bielefeld, Anfang März die jobmesse austria in Salzburg und Ende Juni die jobmesse munich airport am gleichnamigen Flughafen.

Auch das Schwesterunternehmen barlagconcepts konnte große Erfolge in den Bereichen Messebau und Werbetechnik verzeichnen. Neben mehreren hundert Messeständen, die individuell im Kundenauftrag für die Recruiting-Events entworfen und gebaut worden sind, wurden zahlreiche Veranstaltungen in der Region Osnabrück und darüber hinaus mit Equipment ausgestattet und betreut.

Die Planungen für das zweite Halbjahr sind bereits in vollem Gange. Ab Ende August werden weitere zehn Recruiting-Events stattfinden. Stefan Süß berichtet: "Die Nachfrage bleibt ungebrochen. Schon jetzt haben sich mehr als 1.000 Unternehmen, Institutionen und Weiterbildungseinrichtungen für die zweite Jahreshälfte angemeldet, um Bewerber von 16 bis 60plus über Karrieremöglichkeiten zu informieren, offene Stellen zu besetzen und sich als Employer Brand in Szene zu setzen. Für einige Events gibt es bereits seit Monaten Wartelisten."

Alle Termine und weitere Informationen sind auf barlagmessen.de zu finden.

