Exklusiv: Jan Böhmermann über seine Show "ZDF Magazin Royale": "Es wird antikommunistischer, tief reaktionärer Frontalunterricht gegen den Ostblock mit lockeren Comedyelementen"

Rechtsextreme Chatgruppen? Oder die Kirche? Man darf gespannt sein, wen sich Jan Böhmermann (39) in seiner neuen TV-Show "ZDF Magazine Royale" (ab 6.11., 23.00 Uhr, ZDF) als Erstes vorknöpft. Im Exklusiv-Interview mit GOLDENE KAMERA (Veröffentlichung: 14.10.), TV DIGITAL (EVT: 16.10.) und HÖRZU (EVT: 23.10.) verrät Böhmermann, was die Zuschauer in seiner neuen Sendung erwartet.

Böhmermann über ...

... seine neue TV-Show: "Mit dieser Show setzen wir die Tradition von Gerhard Löwenthals 'ZDF-Magazin' fort - und packen es zusammen mit dem 'Neo Magazin Royale'. Es wird antikommunistischer, tief reaktionärer Frontalunterricht gegen den Ostblock mit lockeren Comedyelementen."

... das Konzept: "Die Show wird keine bunte Wundertüte, sondern wir kümmern uns, anders als die 'heute Show', die sich um die aktuellen Wochenereignisse dreht, eher um das, was uns als Schwerpunktthemen in den nächsten Wochen beschäftigt. Wir bereiten Zukunftsthemen so auf, dass sie Spaß machen und etwas bringen - ähnlich wie damals beim Umsatzsteuer-Karussell, wo wir systematischen Steuerbetrug so erklärt haben, wie es nur unsere Sendung kann."

... investigative Aktionen: "Wir bauen unseren ohnehin schon starken Investigativzweig noch aus. Wir machen die Tür auf, beleuchten ein Thema und verweisen anschließend gern auf Kollegen, die dieses Thema professionell bzw. journalistisch nachhaltig untersuchen."

... sein Schmäh-Gedicht über Erdogan, das immer noch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt: "Warum das so lange dauert, weiß ich nicht. Vielleicht Papierstau im Fax. Aber ich bin voller Zuversicht und Vertrauen in den Rechtsstaat."

... die Datenabfrage der Polizei zu seiner Person und den potenziellen Zusammenhang mit dem NSU 2.0: "Wir haben ein großes Problem, wenn das Grundvertrauen zwischen der Polizei und den Menschen erschüttert ist. Es ist nicht hinnehmbar, wenn Menschen befürchten müssen, dass die Polizei nicht ihr Freund und Helfer ist, sondern aus politischen Gründen ihr Feind."

... den "Tatort": ",Tatort' kann ich leider nicht gucken. Ich versuche es jede Woche, aber meistens bin ich nach fünf Minuten raus wegen irgendeiner gewollt schrägen Kameraeinstellung. Ich würde mir am Sonntag lieber 'Lindenstraße' wünschen. Damit könnte ich um 20.15 Uhr - vor 'Anne Will' - mehr anfangen als mit dem 'Tatort'."

... sein Verhältnis zum ZDF: "Ich bin nicht fest angestellt beim ZDF, sondern ein freier Mensch und Künstler. Und wenn mir mal die Hutschnur bei Twitter reißt, weil ich die politische Ignoranz des Bundesinnenministers für hochgefährlich halte, muss ich das auch auf meine Kappe nehmen. Mit dem ZDF hat das alles ja erst mal nicht so viel zu tun. Ich kann aber nachvollziehen, dass Leute, die grundsätzlich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, bemüht sind, mit jakobinischer Gründlichkeit das ZDF-Personal auf ihr Moralraster zu legen, und gern den Rauswurf aller Menschen fordern, die mal irgendwann zu laut gepupst haben in der Öffentlichkeit. Haben wir 2020 nicht wirklich andere Probleme? Ich bin eben ein unseriöser Komiker, und dass ich in meinem Leben nicht mehr Bischof von Mainz werde, wird das ZDF verschmerzen können."

