Premiere für den MEDICA SPORTS HUB - im Wettstreit lernen von erfolgreichen Olympioniken

Die Premiere eines besonderen Programmhighlights wird das Fachpublikum aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft im November während der Laufzeit der weltführenden Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf live miterleben können (Laufzeit: 14. - 17. November 2022). In Messehalle 4 lädt dann inmitten des Themensegments der Physiotherapie und Orthopädietechnik der MEDICA SPORTS HUB auf einer Aktionsfläche an allen Laufzeittagen ein zum Training und Dialog mit Olympioniken, die zu den erfolgreichsten in der Geschichte Deutschlands zählen: Heike Henkel (Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltrekordlerin im Hochsprung) und Lars Riedel (Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister im Diskuswerfen).

In einem halbstündigen Wechsel sind messetäglich jeweils zwischen 11 und 16 Uhr Keynotes, Talkrunden und auch sportliche Übungen zum Mitmachen geplant. Die thematische Bandbreite reicht von psychischer Gesundheit, Ernährung, Team-Erfolg bis hin zu professionellem Ausdauertraining oder auch Aspekten betrieblicher Gesundheitsförderung.

"Mit dem MEDICA SPORTS HUB zeigen wir, was Messe im Präsenzformat auszeichnet. Nur wer nach Düsseldorf kommt, hat eben die Chance, Topstars aus der Welt des Sports einmal live zu erleben und zu befragen", freut sich Christian Grosser, Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf, auf außergewöhnliche Begegnungen während der MEDICA 2022.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach eröffnet 45. Deutschen Krankenhaustag

Nicht nur Sport-Prominenz hat sich zur MEDICA 2022 angesagt, auch im Programm der in die Fachmesse integrierten Foren sowie der parallelen Konferenzen finden sich die Namen hochkarätiger Speaker. So wird Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach an der Auftaktveranstaltung zum 45. Deutschen Krankenhaustag (DKT), der jährlichen Leitveranstaltung für das Top-Management deutscher Kliniken, teilnehmen (14.11./ CCD Ost). Zwei Tage später ist auch das Streitgespräch zur zunehmenden "Ambulantisierung" bislang vorrangig stationärer Versorgungsleistungen im Rahmen des 45. DKT äußerst namhaft besetzt. Mit dabei sind u. a. Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie Prof. Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER Krankenkasse.

An der Diskussion zur Stabilisierung der Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung beim MEDICA ECON FORUM (in Halle 12) wird Dr. Gassen ebenfalls teilnehmen (17.11.). Hier bietet zudem auch bereits der Starttag (14.11.) spannende Sessions, etwa die mit Dr. Gottfried Ludewig, Senior Vice President T-Systems Health Industry, zur so genannten "Amazonisierung" des Gesundheitsmarktes durch Tech-Giganten inklusive der Fragestellung, inwieweit diese Entwicklung auch vor Deutschland nicht haltmachen wird. Am dritten Tag des von der Techniker Krankenkasse organisierten Forums (16.11.) wird der nordrhein-westfälische Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Karl-Josef Laumann erwartet. Er wird sich dann im Forum-Dialog Fragen der zukünftigen Gesundheitspolitik widmen. Die Themen und Speaker aller Foren und Konferenzen der MEDICA können einfach online recherchiert werden über die Veranstaltungsdatenbank und den Direkt-Link: https://events.medica.de.

Anmeldungen sehr international und deutlich im Plus

Der Verlauf der Ausstelleranmeldungen lässt zur MEDICA 2022 sowie zur parallelen COMPAMED 2022, der international führenden Fachmesse für den Zulieferbereich der Medizintechnik-Industrie, eine Beteiligung deutlich über dem Vorjahresniveau erwarten. An der MEDICA 2022 werden sich mehr als 4.400 Unternehmen beteiligen, an der COMPAMED 2022 rund 700 (MEDICA 2021: 3033, COMPAMED 2021: 490) - aus insgesamt 70 Nationen.

Schwerpunktsegmente der MEDICA-Fachmesse sind: Labortechnik und Diagnostika, Medizintechnik und Elektromedizin (Bildgebung und Diagnostik/ Medizinische Ausrüstung und Geräte), Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Physiotherapie und Orthopädietechnik sowie IT-Systeme und IT-Lösungen.

MEDICA 2022 und COMPAMED 2022 richten sich ausschließlich an Fachpublikum und können mit einem Ticket, das für beide Fachmessen gilt, besucht werden. Die Bestellung ist über den Online-Ticketshop der Branchenportale beider Veranstaltungen möglich.

Messetägliche Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr.

Links zu den Branchenportalen der MEDICA und COMPAMED: https://www.medica.de / https://www.compamed.de.

Direkt-Link zu dieser Meldung (inkl. Foto-Download): https://www.medica.de/pm08d_msh_vip.

