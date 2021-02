Gruner+Jahr, BARBARA

Thomas Hermanns: "Ich habe die Nation lustiger, fröhlicher, charmanter, musikalischer, showiger und erotischer gemacht"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit der aktuellen BARBARA (ab heute im Handel) verteilt Barbara Schöneberger Komplimente: "Du bist super!", sagt sie zum Beispiel zu Thomas Hermanns. Und der Entertainer überhäuft sich dann gleich mal selbst mit Lob: "Ich würde sagen, dass ich in meinen 30 bis 40 Jahren im deutschen Showgeschäft die Nation lustiger, fröhlicher, charmanter, musikalischer, showiger und erotischer gemacht habe." Dass der Comedian, Moderator, Regisseur und Autor ein stabiles Selbstbewusstsein hat, führt er auch auf die Liebe und bedingungslose Unterstützung seiner Eltern zurück: "Meine Eltern waren echt die coolsten. Die kamen auch zu meinen ersten Auftritten in einer Travestieshow, in der ich im Kleid meiner Mutter Liza Minnelli gesungen habe. Und sie saß unten zwischen lauter graubärtigen schwulen Hippies und sagte hinterher: War ganz lustig. Das war genau das, was ich damals brauchte. Denn hätte sie dieselben Zweifel gehabt wie so viele andere um mich herum, dann wär das nix geworden mit mir." Was schade wäre, denn Hermanns sei Dank gibt es nicht nur Stand-up-Comedy, sondern auch Karaoke in Deutschland: "Das stimmt! Mit Kassetten, die ich Anfang der 1990er aus New York nach Deutschland eingeschleppt habe. Mit kopierten Zetteln, von denen die Menschen die Texte abgesungen haben. Das gab es in diesem Land damals noch nicht, und die Presse war sich zu jener Zeit auch ganz sicher, dass sich hinstellen und schlecht singen hier nie im Leben durchsetzen würde."

Original-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell