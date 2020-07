ferd management & consulting GmbH

ZUGFeRD Community stellt umfangreiches Rechnungsportal für Mitglieder vor

Verwaltungsstandard XRechnung 1.2.2 wird ebenfalls unterstützt

Tolle Nachrichten für die Mitglieder der ZUGFeRD Community: Nur wenige Monate nach Erst-Veröffentlichung des kostenfreien Erstellungstools für ZUGFeRD Rechnungen stellt der Anwender-Verbund nun die Weiterentwicklung des Werkzeugs zu einem umfangreichen Rechnungsportal für die Erfassung, Validierung sowie die Erstellung von elektronischen Rechnungen vor. Neben der Implementierung der Portalfunktionen unterstützt das ZF/FX Invoiceportal auch das Rechnungsformat XRechnung in seiner neuesten Version - dem Standard zur elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Auftraggebern.

Nachdem die erste Fassung des ZF/FX Invoiceportals bei den Anwendern der ZUGFeRD Community bereits großes Interesse fand, wurde in den letzten Monaten die Software-Umgebung umfänglich erweitert. Der Funktionsumfang enthält neben den ZUGFeRD Profilen 1.0 und 2.1 - Extended jetzt auch das Profil ZUGFeRD 2.1 - EN16931. Zusätzlich steht auch die neueste Version des Rechnungsformats XRechnung 1.2.2. zur Auswahl. Beide Formate erfüllen die Anforderungen von EU-Richtlinie 2014/55/EU, E-Rechnungs-Gesetz und E-Rechnungs-Verordnung, die Unternehmer, die Rechnungen an die Bundesverwaltung stellen, ab dem 27.11.2020 verpflichtet, diese in elektronischer Form einzureichen.

Das neue Rechnungsportal finden registrierte Mitglieder der ZUGFeRD Community ab sofort unter der Option ZF/FX Invoiceportal auf dem Dashboard. Damit stehen nun Funktionen zur Verfügung, mit denen man nicht mehr nur E-Rechnungen verschiedenster Standardformate schreiben, sondern auch validieren, erfassen und zwischenspeichern können. Die Wahl des Umsatzsteuersatzes ist wie bisher frei gestaltbar.

Mitglieder der ZUGFeRD Community können bis zu 10 empfangene und 10 erstellte Rechnungen speichern. Bei der Erstellung oder dem Import weiterer Rechnungen wird der jeweils älteste Eintrag automatisch gelöscht. Außerdem wird das Hinterlegen umfangreicher Stammdaten für die Rechnungserstellung ermöglicht. Somit können die Absender- und Kundendaten jetzt im Portal erfasst und für eine schnelle Rechnungsbearbeitung weiterverwendet werden. Die Daten sind nur für den Nutzer sichtbar.

Das ZF/FX Invoiceportal steht Mitgliedern der ZUGFeRD Community kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung. Die Anzahl der frei erstellbaren Rechnungen pro Tag ist jedoch begrenzt. Bis zum Inkrafttreten der E-Rechnungs-Pflicht per 27.11.2020 wird das Portal daher um eine kostenpflichtige Variante erweitert. Die kostenpflichtige Variante wird für einen Jahresbetrag ab 100 EUR zzgl. MwSt. buchbar sein.

Alle Funktionen des ZF/FX Invoiceportals sowie die Neuerungen um ZUGFeRD und Factur-X werden in einem ZF/FX Webinar am 24.09.2020, 9:00 - 12:00 vorgestellt. Die ursprünglich an diesem Termin geplanten ZUGFeRD-Entwicklertage werden aufgrund der COVID-19 Einschränkungen auf einen neuen Termin in 2021 verschoben.

Agenda und Anmeldung zum Webinar finden Sie in der ZUGFeRD Community, www.zugferd-community.net.

