Michael Ballack schließt sich Team Skechers an

Dietzenbach (ots)

Einer der erfolgreichsten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten kehrt für Skechers auf das Spielfeld zurück, wenn eine Kampagne mit dem beliebten ehemaligen Fußballer Michael Ballack in Deutschland und ganz Europa in diesem Jahr startet. Der dreimalige deutsche Fußballer des Jahres mit vier nationalen Meistertiteln ist dem Team Skechers beigetreten und wird in plattformübergreifenden Marketinginitiativen zur Unterstützung der Performance- und Lifestyle-Kollektionen der Marke auftreten.

"Ich habe Skechers über die Jahre durch die Werbung in den Stadien kennengelernt und trage die Schuhe seit der ersten Anprobe sehr gerne", sagte Michael Ballack. "Es ist mir wichtig, dass mein Schuhwerk nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem ist. Ich fühle mich großartig in Skechers und war überwältigt von der Vielseitigkeit der Kollektionen. Skechers-Schuhe kann ich jeden Tag tragen, egal was ich vorhabe."

"Die Energie und der Enthusiasmus für Skechers in Deutschland in den letzten Jahren haben alles übertroffen, was ich in den mehr als zwei Jahrzehnten, die wir hier sind, gesehen habe. Es gibt einen echten Buzz für die Marke, und Michael Ballack spiegelt das wider, was Skechers ausmacht: Stil, Qualität und den Grundstein für Komfort", sagte Christoph Wilkens, Geschäftsführer von Skechers Deutschland. "Als Spieler hat er in Deutschland Geschichte geschrieben und ist mit seiner sympathischen Art und seiner großen Fangemeinde ideal für Skechers. Es ist eine Zusammenarbeit, von der wir glauben, dass sie die Bekanntheit unseres bereits beliebten Produktangebots für Männer weiter steigern wird. Für Skechers Deutschland ist es ein stolzer Moment, einen lokalen Helden in Kampagnen zu sehen, die in deutschen Schaufenstern, aber auch in ganz Europa zu sehen sind."

"Deutschland ist ein wichtiger Markt für Skechers, und Europa ist eine unserer leistungsstärksten Regionen", sagte David Weinberg, Chief Operating Officer von Skechers. "Eine Kampagne mit Michael Ballack zu kreieren, ist eine kluge Investition in das Wachstum unserer Herrenkategorie in diesem wichtigen Markt, und wir denken, dass er nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa Begeisterung und Interesse für unsere Kollektionen wecken wird."

Der deutsche Fußballspieler Michael Ballack, der als einer der vielseitigsten Mittelfeldspieler seiner Generation gilt, begann seine Karriere bei seinem Heimatverein Chemnitzer FC und gab 1995 sein Profidebüt. Er spielte für den 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen, bevor er zum FC Bayern München wechselte, wo er am deutschen Meistertitel beteiligt war. Danach feierte er große Erfolge bei Chelsea und kehrte zum 1. FC Kaiserslautern zurück, bevor er in den Ruhestand ging. Während seiner gesamten Karriere, in der er immer die Rückennummer 13 trug, gewann Ballack vier nationale Meisterschaften und absolvierte 98 Länderspiele in 11 Jahren. Als Mannschaftskapitän nahm er ab 2004 an zwei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil und steht mit 42 Toren auf Platz acht der ewigen Torschützenliste der deutschen Nationalmannschaft. Ballack erhielt im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen, darunter dreimal Deutschlands Fußballer des Jahres (2002, 2003, 2005), und die FIFA wählte ihn 2004 in die Liste der 100 größten Fußballer des 20. Jahrhunderts. Außerdem gewann er 2005 den Silbernen Schuh beim FIFA-Konföderationen-Pokal. Neben anderen Projekten ist der ehemalige Spieler auch heute noch als Fußballexperte tätig, unter anderem bei der Europameisterschaft.

Ballack ist nun Teil eines Teams von Skechers-Athleten und Sport-Ikonen, zu dem derzeit auch der pensionierte englische Fußballer und Moderator Jamie Redknapp, ACE-Los-Angeles-Pitcher Clayton Kershaw, der ehemalige Quarterback und Moderator Tony Romo, der ehemalige Defensive End und Moderator Howie Long, der Coach der Las Vegas Raiders, Jon Gruden, der Boxer Sugar Ray Leonard sowie die Golfer Brooke Henderson, Matt Kuchar, Colin Montgomerie und Billy Andrade gehören.

Im Laufe der Jahre hat Skechers seine Herrenkollektion mit Sportikonen beworben und eine Alumni-Liste mit Namen wie Joe Montana, Pete Rose, Mariano Rivera, David Ortiz, Ozzie Smith, Joe Namath, Ronnie Lott, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Rick Fox, Wayne Gretzky und dem verstorbenen Tommy Lasorda aufgestellt.

Die Skechers-Schuh- und -Bekleidungskollektionen für Männer sind in Skechers-Einzelhandelsgeschäften sowie auf skechers.de und in Kaufhäusern und Schuhgeschäften rund um den Globus erhältlich.

