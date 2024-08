GLS Germany GmbH & Co. OHG

Onlinehändler können ihre Effizienz kostenlos steigern

GLS Germany präsentiert easyConnect: Kunden profitieren von neuem E-Commerce-Portal

Bild-Infos

Download

Neuenstein (ots)

Mit der Einführung von "GLS easyConnect" bietet der Paketdienstleister GLS Germany ab sofort eine eigene Plattform, die perfekt auf die Bedürfnisse von Onlinehändlern zugeschnitten ist. Das neue E-Commerce-Portal unterstreicht den Selbstanspruch von GLS als starker E-Commerce-Partner in der KEP-Branche.

Es ist für sämtliche Kunden kostenlos zugänglich und bündelt durch zahlreiche Features den gesamten Versandprozess in einer einzigen Anwendung. Durch die konzentrierte Abwicklung von Online-Bestellungen werden die Nutzer in ihrem Tagesgeschäft erheblich entlastet. Über den neuen Service ermöglicht GLS eine noch effizientere Abwicklung von Bestellungen der Portal-Nutzer.

Die Highlights von GLS easyConnect auf einen Blick:

Direkter Auftragsimport aus Amazon, eBay und Shopify mit nur einem Klick - unterstützt durch CSV-Import oder manuelle Eingabe

aus Amazon, eBay und Shopify mit nur einem Klick - unterstützt durch CSV-Import oder manuelle Eingabe Effiziente Label-Erstellung durch Stapelverarbeitung oder Scanfunktion

durch Stapelverarbeitung oder Scanfunktion Automatische Versandbestätigung bei Amazon, eBay und Shopify sowie Aktualisierung der Sendungsnummern

bei Amazon, eBay und Shopify sowie Aktualisierung der Sendungsnummern Personalisierte Versandregeln durch das Rulebook, das die Automatisierung von Versandmethoden und Services ermöglicht

Eine Mindestanzahl an versendeten Tagespaketen für Geschäftskunden im Online-Handel gibt es nicht, was den Kreis an potenziellen Nutzern von GLS easyConnect erhöht. Zudem können Versandlabels erstellt und Sendungsdaten spielend leicht exportiert werden. Auch der Vorgang der Kommissionierung gestaltet sich über die neue Multichannel-Lösung unkompliziert, da Kunden mit GLS easyConnect Picklisten und Lieferscheine eigenständig erstellen können. Die simple Aktualisierung von Paketnummern und Versandstatus garantiert eine reibungslose Geschäftsabwicklung.

Der Leiter des Partner Managements bei GLS, Martin Vogler sagt: "Unser neues, kostenloses Portal hilft Onlinehändlern, ihr tägliches Geschäft noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Das resultiert in schlankeren Prozessen für alle Beteiligten und bietet einen immensen Mehrwert. Wir beweisen damit, dass E-Commerce-Kunden bei uns bestens aufgehoben sind und wir ihre Bedürfnisse nicht nur verstehen, sondern auch erfüllen."

Wer Interesse an Zugangsdaten hat, erhält diese direkt von GLS. Feedback, Wünsche und Support-Anfragen können ebenfalls direkt platziert werden. Infos über das neue Angebot in Sachen E-Commerce gibt es unter GLS easyConnect: Ihr E-Commerce-Portal (gls-pakete.de).

Original-Content von: GLS Germany GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuell