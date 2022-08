easyname GmbH

easyname launcht neuen Markenauftritt: Klarer und authentischer

Neues Logo und frischer Markenauftritt: Der österreichische Webhoster easyname hat sich einem Refresh unterzogen und tritt jetzt deutlich fokussierter auf. Besonders betont das Unternehmen mit seinem neuen Markenauftritt die persönliche Nahbarkeit des Wiener Teams.

Bereits seit 2005 gehört der Wiener Webhoster easyname zu den erfolgreichsten am österreichischen Markt. Das Unternehmen versteht sich als enger Partner an der Seite seiner Kunden im digitalen Geschäft. Nun hat sich das österreichische Unternehmen einen umfangreichen Refresh des Markenauftrittes gegönnt.

Fokus auf die eigenen Werte, aufgeräumter und klarer

Mithilfe des Re-Designs liegt der Fokus nun stärker auf den Werten der Marke: persönlich, einfach und kundenfokussiert.

easyname-Marke: aufgeräumter und klarer

Der gesamte Webauftritt der easyname GmbH wurde im Sinne der Usability aufgeräumter und damit einfacher gestaltet. Die nun vorherrschende helle und freundliche Farbe Gelb steht für Vertrauen und repräsentiert den Gold-Standard des easyname-Supports. Im easyname-Logo wurde das Blau von Schwarz abgelöst - dies symbolisiert den kompetenten, entschlossenen und lösungsorientierten Aspekt der Brand. Die Eliminierung des Farbverlaufes aus dem Logo ist ein weiteres Zeichen für die klare Linie des Unternehmens.

easyname-Mitarbeiter zeigen Gesicht auf der Website

Florian Kopshoff, Chief Marketing Officer des Unternehmens, sieht die Ziele des Marken-Relaunches erreicht: "Ich freue mich sehr, dass wir nach dem Marken-Relaunch den Fokus und die Kerneigenschaften der Marke easyname nun so viel deutlicher zeigen. Ich gratuliere dem ganzen Team zu diesem Erfolg!" Marken-Managerin Lucia Pobudova zeichnet für den Relaunch hauptverantwortlich. Für sie war es am wichtigsten, die persönliche Nahbarkeit des easyname-Teams erfahrbar zu machen. "Die Bildwelt auf unserer Webseite zeigt all diejenigen easyname-Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bestes für den Online-Erfolg unserer Kunden geben", betont Pobudova "Keine Fotos aus der Bilder-Datenbank, sondern das easyname-Team aus Wien. Schon allein mit dieser Authentizität heben wir uns deutlich vom Wettbewerb ab!"

easyname: Eine Erfolgsgeschichte aus Wien

easyname ist ein erfolgreicher und bekannter Anbieter von Cloud-Services und Domains über Webhosting bis hin zu Server-Infrastruktur. Das Ziel des Wiener Unternehmens war von Anfang an, seine Kunden mit einfach zu bedienenden Tools und bestmöglicher Unterstützung durch persönlichen Service zu begeistern. Mehr als 200.000 zufriedene Kunden profitieren heute von den umfangreichen Leistungen.

Weitergehende Informationen zum neuen Design von easyname auf www.easyname.at/blog und auf der Corporate Website www.easyname.at.

Über die dogado group

Die österreichische easyname GmbH ist Teil der internationalen Unternehmensgruppe dogado group. Die dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern für Cloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialisten für cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 580 Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Hannover, Halle (Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, dogado.partners, METANET, HEROLD, checkdomain, profihost, easyname und alfahosting unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 345.000 Kunden.

