3nach9 klassisch: Pianistenpaar Gina Alice und Lang Lang zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow am 28.10. im NDR/Radio Bremen-Fernsehen

Sie ist eine deutsch-koreanische Pianistin, deren musikalisches Talent schon sehr früh erkannt und gefördert wurde. Neben ihrer musikalischen Begabung beherrscht Gina Alice fünf Sprachen. In welcher sie sich mit ihrem chinesischen Ehemann, dem Starpianisten Lang Lang, unterhält, ist eine der Fragen bei ihrem ersten gemeinsamen Besuch einer Talkshow. Die Eltern eines Sohnes werden auch gemeinsam am Flügel eine exklusive Kostprobe aus dem neuesten Werk des Klaviervirtuosen zum Besten geben. Darin entführt Lang Lang seine Hörerinnen und Hörer in die Welt von Disneys Klassikern der Filmgeschichte - und die Radio Bremen-Talkshow 3nach9 träumt jetzt schon mal voller Vorfreude von Pinocchio, Aladdin und dem König der Löwen.

Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 am Freitag, 28. Oktober 2022, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen folgende Gäste:

Ingo Zamperoni

Ingo Zamperoni ist "Mister Tagesthemen". Aufgrund seiner Familie und seiner beruflichen Vergangenheit fühlt er sich nach wie vor mit Amerika eng verbunden. So reiste der Journalist kurz vor den Halbzeitwahlen im November 2022 quer durch den Kontinent, um die Stimmung im Land zu erkunden und zu gucken, wie sich das Land nach der Abwahl von Donald Trump verändert hat. Zamperonis familiär-politische Spurensuche führt von Montana einmal durch die USA, nach Texas, Louisiana und Neuengland. Bei 3nach9 berichtet er über seine eindrücklichsten und spannenden Erlebnisse.

DJ BoBo

Er ist der König der Bühnenshows: DJ BoBo weiß, wie man die Massen begeistert. Mit Hits wie "Pray" und "Chichuahua" sorgt der Perfektionist bei seinen Fans für gute Laune und so manchen Ohrwurm. Aufgewachsen in einem kleinen Ort im Kanton Aargau, verfolgt der gelernte Bäckermeister seinen musikalischen Traum und mausert sich vom Dorf-DJ zum Dancefloor-Star. Heute zählt der Produzent zu den erfolgreichsten europäischen Künstlern der Pop-Musik. Nun feiert das Ausnahmetalent sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und geht 2023 endlich wieder auf Tour. Wie wichtig Fleiß und Beharrlichkeit für seine Karriere waren, wie er mit Kritik umgeht und wann der Strahlemann auch mal schlechte Laune hat, verrät DJ BoBo bei 3nach9.

Nazan Eckes

Nazan Eckes ist ein echter Superstar - allein auf Instagram folgen ihr fast 360.000 Menschen. Dort konnte man auch sehen, wie sie kürzlich mit ihren beiden Geschwistern den 70. Geburtstag ihrer Mutter feierte. Die Moderatorin und Tochter türkischer Einwanderer bezeichnet ihre Mutter liebevoll als "beste Mama, Oma und Köchin". Nun hat sie deren Lieblingsrezepte kreativ und modern umgesetzt. Welche Rituale aus ihrer Kindheit Nazan Eckes heute an ihre beiden Söhne weitergibt und ob sie es schafft, Giovanni di Lorenzo vom Geschmack des Knoblauchs zu überzeugen, erfährt man in der Oktober-Ausgabe von 3nach9.

Jens Spahn

"Münsterländer. Ehemann. Katholik. Mitglied des CDU-Präsidiums. Parlamentarier. Fraktionsvize" - so kurz und knapp beschreibt sich Jens Spahn auf seiner Homepage. Nicht zu vergessen: 2018 wurde er als Bundesminister für Gesundheit vereidigt - und hatte ab Januar 2020 durch die Pandemie mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Nun hat der Ex-Gesundheitsminister ein Buch über die Coronakrise und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft geschrieben. Wie der Politiker rückblickend über die schweren Zeiten denkt und die Zukunft sieht, erzählt er bei 3nach9.

Urban Priol

Toupierter Haarkranz, schrilles Hemd, auf dem Tisch ein alkoholfreies Weizenbier - Markenzeichen von Urban Priol. Der gebürtige Aschaffenburger absolvierte bereits mit Anfang 20 erste Bühnenauftritte und stieg im Laufe der Jahre zur ersten Garde der deutschen Kabarettisten auf. Gerade wurde er Ehrenpreisträger des Satire- und Kleinkunstpreis Prix Pantheon. Auf die scharfzüngigen Jahresrückblicke des ehemaligen Lehramtsstudenten freuen sich Fans schon monatelang - und 3nach9 freut sich auf erste Kostproben daraus im Oktober.

Thorsten Schröder

Als Sprecher der Tagesschau informiert er über die Nachrichten des Tages. Doch in seiner freien Zeit tauscht er den Business-Anzug gegen Sportklamotten und leistet Höchstleistungen im Wasser, auf dem Rad und der Laufstrecke. Der Journalist Thorsten Schröder ist begeisterter Triathlet und erfüllt sich in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal einen großen Traum: Der 54-Jährige startet Anfang Oktober bei der Triathlon-Weltmeisterschaft, dem Iron Man, auf Hawaii. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen stehen auf dem Programm des Norddeutschen. Was gut drei Wochen nach dem Start noch schmerzt? 3nach9 fragt nach - bei Thorsten Schröder.

Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-Fernsehen.

