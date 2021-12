InventoryNord GmbH

Gute Vorsätze in Ziele verwandeln: Geld sparen mit dem Kauf einer Musterküche

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze. Wohl einer der beliebtesten Vorsätze der Deutschen: Sparen! Aufgrund der Studioschließung der Küchen Quelle GmbH in Freiburg und Berlin haben Sie aktuell die Möglichkeit dazu. Auf der Auktionsplattform inventorynord.de werden diverse Musterküchen mit stark reduzierten Preisen angeboten.

Die vergangenen 2-Jahre haben uns gezeigt, dass sich der Lebensmittelpunkt immer mehr in die eigenen vier Wände verlagert. Die Küche dient in den meisten Haushalten als zentraler Anlaufpunkt des alltäglichen Lebens. Viele Familien wünschen sich eine neue Traumküche, doch die teure Anschaffung ist oftmals schwer zu finanzieren. Wer allerdings über etwas handwerkliches Geschick verfügt und sich die Demontage einer Studioküche zutraut, kann durchaus beim Kauf einer hochwertigen Küche sparen.

Der Industrieversteigerer InventoryNord GmbH bietet aktuell im Auftrag der Küchen Quelle GmbH diverse Musterküchen namhafter Hersteller, wie z.B. Häcker, Nobilia, Kempfle und Pino in einer Onlineauktion zur Versteigerung an. "Wir wurden mit der umfangreichen Verwertung der Musterküchen an den Standorten in Freiburg und Berlin beauftragt", so der Projektleiter Danijel Gabric vom Auktionshaus InventoryNord. Die Auktion mit ca. 20 Musterküchen und diversen Küchen-Einrichtungsgegenständen in Freiburg läuft schon seit dem 17.12.2021 auf der Auktionsplattform inventorynord.de. "Selbstverständlich räumen wir unseren Bietern und Kaufinteressenten die Möglichkeit einer Besichtigung nach vorheriger Terminbuchung auf unsere Website ein" so Danijel Gabric weiter.

Der Kauf einer Musterküche in einer Onlineauktion kann beträchtliche Vorteile mit sich bringen, wenngleich auch Abstriche in Kauf genommen werden müssen. Einer der größten Vorteile von Ausstellungsküchen neben dem stark reduzierten Preis liegt darin, dass Sie die Küche nach dem Kauf direkt mit nach Hause nehmen können und Sie nicht auf lange Lieferzeiten warten müssen. Vor dem Kauf einer Musterküche ist es wichtig gut zu planen und die Maße genauestens zu nehmen. Änderungen bzw. Anpassungen sind mit weiteren Kosten verbunden.

Die Zuschläge am Standort in Freiburg werden am 13.01.2022 ab 15:25 Uhr erteilt. Die Teilnahme an der Auktion ist nach vorheriger Registrierung auf der Website von InventoryNord möglich. Der Starttermin für die Auktion in Berlin steht aktuell noch nicht fest. "Unsere Kollegen sind gerade dabei die Inventarisierung in Berlin vorzunehmen, um anschließend den Onlinekatalog anzufertigen. Wir gehen davon aus, dass die Auktion in der 2. KW des neuen Jahres starten wird" so Danijel Gabric.

Klar ist, dass beim Kauf einer Musterküche Kompromisse eingegangen werden müssen. Doch wer mit klaren Vorstellungen eine Musterküche in der Auktion von InventoryNord ersteigert, wird sich seinen Traum einer hochwertigen Küche erfüllen können.

Original-Content von: InventoryNord GmbH, übermittelt durch news aktuell