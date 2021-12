MADELEINE Mode GmbH

Das Modelabel MADELEINE launcht erste Designer-Kooperation mit TALBOT RUNHOF

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

Gemeinsam mit dem Münchner Label Talbot Runhof präsentiert MADELEINE aufsehenerregende Prêt-à-Porter-Pieces. Die TALBOT RUNHOF x MADELEINE Kollektion umfasst 24 Teile, darunter feminine Kleider, moderne Hosenanzüge und lässige Basics mit raffinierten Details.

Die Zusammenarbeit ist ein "match made in fashion heaven", denn die beiden Unternehmen eint die große Leidenschaft für luxuriöse Mode, wie MADELEINE-Geschäftsführerin Dr. Heike Holschuh zusammenfasst: "Unsere Marken verbindet die Vorliebe für hochwertige Stoffe, perfekte Schnittführung und die Liebe zum Detail. Wir sind stolz, für die erste Designer-Kooperation in der Geschichte von MADELEINE mit Johnny Talbot und Adrian Runhof so renommierte Partner an unserer Seite zu haben."

Designer Adrian Runhof ergänzt: "Das tiefe Verständnis von MADELEINE für ihre Kundinnen und deren Bedürfnisse begeistert uns. Für uns ist Mode immer etwas Besonderes, ob für den Roten Teppich, den Beruf oder die Freizeit. Dieses Besondere nun auch mit den MADELEINE-Kundinnen teilen zu dürfen, ehrt uns sehr."

Die Kollektion von Talbot Runhof und MADELEINE wurde sehr nah am Alltag der Kundinnen entwickelt - Stil steht hier ebenso im Fokus wie Tragbarkeit und Flexibilität. Das Ergebnis ist eine Prêt-à-Porter-Kollektion, die sich mit aufsehenerregenden Drucken und hochwertigen Stoffen wie Ausbrenner und Jacquard sehen und vor allem tragen lassen kann.

Gelauncht wird die Kollektion am 27. Dezember 2021 über den MADELEINE Onlineshop und Katalog. Ausgewählte Teile sind ab Januar 2022 ebenfalls im TALBOT RUNHOF Flagship Store in München erhältlich.

Die Designer-Kooperation soll übrigens kein einmaliges Projekt sein, wie Dr. Heike Holschuh verrät: "Die Zusammenarbeit mit dem namhaften Designer-Duo war für uns absolut bereichernd und ich kann schon so viel verraten: Wir arbeiten bereits an einer Fortsetzung."

Über MADELEINE

MADELEINE - dieser Name steht seit über 40 Jahren für den topmodischen Versender von Damenbekleidung mit höchstem Qualitätsanspruch. Die MADELEINE-Kollektionen bieten exklusive High-Fashion, selbstbewusste Business-Mode, kombinationsstarke Basics, trendsichere Accessoires und luxuriöse Dessous. Die Marke MADELEINE wird von der MADELEINE Mode GmbH geführt, die eine 100%ige Tochter der TriStyle Group ist.

Über TALBOT RUNHOF

"Gehe nie zu weit, aber immer weit genug": Das ist für Johnny Talbot und Adrian Runhof Designmotto und Lebensphilosophie. Seit 2000 entwerfen sie unter dem Namen Talbot Runhof glamouröse Abendkleider und Cocktaildresses. Mit ihrem Faible für besondere Stoffe, perfekte Schnittführungen und extravagante Details hat sich die Marke aus München weltweit eine Fangemeinde erschlossen. Wer Talbot Runhof trägt, hat etwas vor - das gilt für den roten Teppich genauso wie im Business- und Freizeitkontext, denn inzwischen wird das Sortiment auch durch hochwertige Tageskleider, Kostüme, Mäntel und Accessoires ergänzt, in denen sich die Designvision genauso widerspiegelt.

Original-Content von: MADELEINE Mode GmbH, übermittelt durch news aktuell