HONOR erfindet die Zukunft der Smartphones neu

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen gab das Datum der Markteinführung für sein kommendes faltbares Flaggschiff-Smartphone HONOR Magic V2 auf der MWC Shanghai bekannt

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie ein Launch-Event für ihr nächstes Flaggschiff, das faltbare Smartphone HONOR Magic V2, ausrichten wird. Während eines Hauptvortrags auf der MWC Shanghai mit dem Titel „What's Next for Smartphones" (Was kommt als Nächstes bei Smartphones?) und einem CEO Tech-Talk, moderiert von John Hoffman, CEO von GSMA, Ltd., gab George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd., wichtige Einblicke in die Rolle, die künstliche Intelligenz (KI), 5G und die Fokussierung auf den Menschen bei der Förderung von Smartphone-Innovationen spielen, und verriet den Termin für die bevorstehende Einführung des HONOR Magic V2, die für den 12. Juli in Peking geplant ist.

Unermüdliches Engagement für die Überwindung der Grenzen der Innovation

HONOR ist der Ansicht, dass die Technologiebranche und der Markt durch den Innovationszyklus und nicht durch die Wirtschaft angetrieben werden. „Smartphones stellen die ultimative Kombination von Computersystemen, Kommunikationstechnologien, Displaytechnologien und KI-Plattformen dar, die durch die Integration verschiedener anderer Geräte und neuer Technologien Grenzen überwinden", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co. Ltd. „Neue KI- und Kommunikationstechnologien treiben eine neue Welle von Smartphone-Innovationen voran und eröffnen uns praktisch unbegrenzte Möglichkeiten. Es liegt in unserer Verantwortung als Unternehmen, diese Chancen zu nutzen und die Grenzen dessen, was mit Smartphones möglich ist, weiter zu verschieben.".

Vorreiter bei der Weiterentwicklung menschenzentrierter Technologie

Während der Präsentation lud Zhao das Publikum ein, sich mit ihm die enormen Möglichkeiten vorzustellen, die mit KI und 5G-Technologien verbunden sind, und stellte die wichtigsten Fortschritte von HONOR in den Bereichen KI, Kommunikation, Display, Akkulaufzeit und Tragbarkeit von Geräten vor. HONOR setzt weiterhin auf die Möglichkeiten der KI-Innovation, indem es KI in verschiedenen Nutzungsszenarien anwendet und die Möglichkeiten der Nutzung von großen Sprachmodellen (LLM) auf Geräten erforscht, um den Fortschritt menschenzentrierter Technologie in Smartphones und darüber hinaus voranzutreiben.

Zhao umriss, wie sich die Kommunikationstechnologie in den letzten fünf Jahrzehnten von 1G zu 5G weiterentwickelt hat und wie 5G die Grenze zwischen dem Physischen und dem Digitalen aufgehoben hat, und teilte mit, wie HONOR seine Informationskommunikationsfähigkeiten weiter optimiert, um ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten. Durch die Integration von Software und Hardware und Verbesserungen bei Mobilfunknetzwerken, Wi-Fi und Bluetooth-Konnektivität optimiert HONOR die Leistung von Geräten in Umgebungen mit schlechter Signalqualität, wie z. B. in Kellern, Einkaufszentren, Aufzügen und U-Bahnen, und sorgt so für ein reibungsloseres Erlebnis für alle. HONOR wird auch die Verwendung von Satelliten untersuchen, um es Nutzern zu ermöglichen, auch unter extremen Bedingungen verbunden und sicher zu bleiben.

Da digitale Inhalte und Plattformen immer zugänglicher werden, sieht HONOR die Notwendigkeit, einen stärkeren Fokus auf die Entwicklung menschenzentrierter Display-Technologien zu legen, die dem sich entwickelnden Benutzerverhalten entsprechen. Zhao bekräftigte das Engagement von HONOR für das Wohlbefinden der Nutzer und erwähnte, dass HONOR ein Seherlebnis schaffen möchte, das so komfortabel und immersiv ist wie die Betrachtung der natürlichen Welt. Die Marke hat eine Reihe von augenschonenden Funktionen eingeführt, darunter Flicker-free PWM Dimming (flimmerfreie PWM-Dimmung) und Circadian Night Display, um die Augen der Nutzer rund um die Uhr zu schützen.

Kompaktes Design und starke Leistung mit neuen Materialien und Formfaktoren in Einklang bringen

Neben Konnektivität und Display versteht HONOR auch die Bedenken der Benutzer hinsichtlich der Balance zwischen kompaktem Design und starker Leistung. HONOR hat sich der Bereitstellung von menschenzentrierten Innovationen verschrieben und erforscht weiterhin neue Materialien und Formfaktoren. So hat das Unternehmen das superleichte Titanscharnier und die Silizium-Kohlenstoff-Batterie zum Leben erweckt.

Das Engagement von HONOR für Innovation und die Ermöglichung der globalen Zusammenarbeit für Veränderungen war auch auf der Veranstaltung ersichtlich. Zhao ermutigte die Akteure der Branche, sich die Kraft der Innovation zunutze zu machen, um neue, aufregende Erlebnisse für die Verbraucher zu schaffen. Zhao beendete seine Keynote mit einer Vorschau auf das HONOR Magic V2, das kommende revolutionäre faltbare Flaggschiff von HONOR. Das Gerät wird am 12. Juli in Peking auf den Markt kommen und soll einen neuen Standard in der faltbaren Smartphone-Technologie setzen.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Es konzentriert sich konsequent auf Forschung und Entwicklung und setzt sich für die Entwicklung von Technologien ein, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu leisten. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online auf www.hihonor.com oder schreiben Sie per E-Mail an newsroom@hihonor.com

