Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / Grün in die Stadt

GaLaBau 2026: BGL setzt Impulse für die Zukunft grüner LebensRäume

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Bad Honnef (ots)

Wie lassen sich Städte klimaresilient und artenvielfältiger gestalten? Welche Rolle spielen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz künftig im Garten- und Landschaftsbau? Und wie gelingt es, Fachkräfte für die grüne Branche zu gewinnen und langfristig zu binden? Antworten auf diese und viele weitere Zukunftsfragen gibt der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) auf der Internationalen Leitmesse für Urbanes Grün und Freiräume vom 15. bis 18. September 2026 in Nürnberg.

Unter dem Leitthema "Zukunft grüner LebensRäume" präsentiert sich der BGL in Halle 3A als Impulsgeber und Ansprechpartner für die Herausforderungen und Chancen einer Branche, die zunehmend gefordert ist, Lösungen für Klimaanpassung, Biodiversität und lebenswerte Städte zu entwickeln.

"Die Anforderungen an unsere Städte und Gemeinden wachsen, auch durch den Klimawandel; grüne Infrastruktur wird immer relevanter für Klima- und Gesundheitsschutz, Klimaanpassung, Biodiversität und Lebensqualität. Der Garten- und Landschaftsbau liefert dafür Lösungen. Die Messe GaLaBau 2026 ist die ideale Plattform, um sie sichtbar zu machen und gemeinsam mit Fachleuten aus Praxis, Planung, Wissenschaft und Politik die grünen Lebensräume für unsere Zukunft zu gestalten", sagt Dirk Böcker, BGL-Geschäftsführer und Verantwortlicher für die GaLaBau 2026 beim BGL.

Zukunftsthemen im GaLaBau Experten-Forum

Herzstück des BGL-Rahmenprogramms ist erneut das GaLaBau Experten-Forum in Halle 3A. An vier Messetagen greifen bekannte Persönlichkeiten aus der grünen Branche in Fachvorträgen zentrale Zukunftsthemen des Garten- und Landschaftsbaus auf.

Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anpassung von Städten an den Klimawandel, innovative Konzepte für die Schwammstadt, moderne Wassermanagementsysteme, Fassaden- und Dachbegrünung sowie die Bedeutung von Bäumen und urbanem Grün für lebenswerte Städte.

Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die Zukunft der Betriebe: Themen wie Künstliche Intelligenz, digitale Baustellenkommunikation, moderne Führungskonzepte, Unternehmensnachfolge und Mitarbeitergewinnung verdeutlichen, wie stark sich die Branche derzeit wandelt.

Innovationen und Bildung im Rampenlicht

Die GaLaBau 2026 bietet zudem den passenden Rahmen, um herausragende Leistungen innerhalb der Branche auf großer Bühne auszuzeichnen. Am ersten Messetag verleiht der BGL die GaLaBau-Innovations-Medaille 2026. Ausgezeichnet werden dabei Entwicklungen, Produkte und Services, die den Garten- und Landschaftsbau nachhaltig voranbringen und neue Maßstäbe für die Praxis setzen.

Ebenfalls am Dienstag wird der ELCA-Trendpreis 2026 vergeben. Die Auszeichnung der European Landscape Contractors Association (ELCA), des europäischen Dachverbandes der Landschaftsgärtner*innen, würdigt Projekte und Ideen, die richtungsweisende Impulse für den europäischen Landschaftsbau liefern.

Am Mittwoch folgt die Verleihung des BGL-Bildungspreises 2026. Mit ihm zeichnet der Verband junge Menschen und Ausbildungsbetriebe für ihr besonderes Engagement in der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus. Damit unterstreicht der BGL die Bedeutung qualifizierter Fachkräfte für die Zukunft der Branche.

Landschaftsgärtner-Cup: Deutschlands bester Nachwuchs im Wettbewerb

Ein Besuchermagnet wird erneut der Landschaftsgärtner-Cup 2026. Im Messepark treten an zwei Tagen die besten Nachwuchsteams der Landesverbände gegeneinander an und kämpfen um den Titel der Deutschen Meisterinnen und Meister im Garten- und Landschaftsbau.

Der Wettbewerb macht die hohe fachliche Qualität der Ausbildung sichtbar und zeigt eindrucksvoll die Kreativität, Präzision und Teamfähigkeit des Berufsnachwuchses. Die Siegerehrung findet am Donnerstag, 17. September, statt.

Messe erleben - Wissen, Technik, Netzwerk

Ergänzend zum BGL-Programm bietet die GaLaBau 2026 zahlreiche weitere Formate für Information, Austausch und Praxis. Im GALABAU CAMP, dem Treffpunkt für den Branchennachwuchs in Halle 3C, treffen sich junge Fachkräfte unter dem Motto "Dein nächster Treffer: Karriere!" zum Netzwerken und zur beruflichen Orientierung; mit einer interaktiven Ball-Wand und einem Zeichenkurs bietet das CAMP zusätzlich Gelegenheit zum Mitmachen, Ausprobieren und zum Austausch in entspannter Atmosphäre.

Auf den Aktionsflächen für Erdbau und Flächenpflege zeigen mehr als 60 Ausstellerinnen und Aussteller Maschinen und Geräte im Live-Einsatz.

Die bdla-Baubesprechung am 16. September greift aktuelle Themen aus Bautechnik und Baumanagement auf und bringt Fachleute aus Planung und Praxis zusammen.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt zudem der GRÜN-BLAUE PFAD, der sich über das gesamte Messegelände erstreckt. Besucherinnen und Besucher erhalten dort einen Überblick über innovative Produkte, Technologien und Konzepte zur Klimaanpassung.

Der BGL lädt Fachbesucherinnen und Fachbesucher herzlich ein, das vielfältige Programm am Messestand in Halle 3A, Stand 111, zu erleben und mit Expertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Verband ins Gespräch zu kommen. Das vollständige Veranstaltungsprogramm steht unter https://www.galabau.de/messe2026 bereit. Sichern Sie sich Ihr Messeticket über den Ticketshop unter https://www.galabau-messe.com/de-de/besuchen.

Wer den BGL-Messestand schon vor dem Messebesuch kennenlernen möchte, findet im GaLaBau-Blog eine "Guided Tour" mit Landschaftsarchitektin Mirja Gula: Guided Tour in die "Zukunft" mit Landschaftsarchitektin Mirja Gula - GaLaBau-Blog.

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