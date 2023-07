HUBLOT SA

Hublot zählt die Tage bis zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023™

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)

Hublot, die führende Marke für präzise Zeiterfassung im Fußball, ist bei der Vorzeige-Meisterschaft zum dritten Mal als offizieller Zeitnehmer vertreten

Die FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen 2023™ beginnt schon bald! Hublot wird als offizieller Zeitnehmer dabei sein und die Zeit bei jedem der 64 Spiele der Meisterschaft erfassen, vom ersten Gruppenspiel im Eden Park in Auckland zwischen Neuseeland und Norwegen am 20. Juli bis zum Endspiel in Sydney am 20. August. Bei jedem Spiel wird die Zeit von Hublot angezeigt; hierzu kommen die offiziellen Anzeigetafeln in Form der legendären Big Bang, LED-Anzeigetafeln und die Big Bang E Gen3 von Hublot zum Einsatz, die Luxus-Smartwatch des Uhrenherstellers, die dem großartigsten Spiel der Welt gewidmet ist und sich am Handgelenk aller offiziellen Schiedsrichter der Meisterschaft befindet. Hublot Loves Football!

Der Frauenfußball ist zunehmend auf dem Vormarsch und Hublot, immer an erster Stelle, anders und einzigartig, ist stolz darauf, die Entwicklung dieses Sports zu unterstützen und seine Geschichte über Hingabe, Exzellenz und Fair Play in die Welt zu tragen, um eine neue Generation von Fans und Spielern zu inspirieren. Der Schweizer Luxusuhrenhersteller nimmt zum dritten Mal bei der FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen™ die Zeit und war bereits bei den Meisterschaften 2015 in Kanada und 2019 in Frankreich offizieller Zeitnehmer. Seitdem hat Hublot sein Engagement für die Förderung des Frauenfußballs vertieft, indem das Unternehmen als offizieller Zeitnehmer bei der UEFA-Fußball-Europameisterschaft der Frauen™ und der UEFA Women's Champions League™ fungierte.

Bei der diesjährigen Meisterschaft wird es 107 Spieloffizielle geben (33 Schiedsrichter, 55 Schiedsrichterassistenten und 19 Video-Spielleiter), von denen 94 Frauen sind. Jeder von ihnen wird mit der Big Bang E von Hublot ausgestattet, einer hochleistungsfähigen Luxus-Smartwatch, die das Vorzeigedesign der Marke, das Modell Big Bang, mit hochmodernen Materialien und der neuesten vernetzten Technologie verbindet. Die Serie, die exklusiv für Spieloffizielle konzipiert wurde, verfügt über eine Reihe von speziellen Funktionen, die während eines Spiels für Unterstützung sorgen, wie zum Beispiel die Überwachung gelber Karten und zusätzlicher Zeit am Ende des Spiels. Darüber hinaus wird die App der FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen 2023™ über den Google Play Store allen Besitzern der Big Bang E Gen3 zum Download zur Verfügung stehen und damit die gesamte Action des Spiels auf das Handgelenk bringen. Die Fan-Edition verfolgt jedes Spiel mit Tor-Updates, die in Echtzeit direkt auf das Handgelenk gesendet werden.

Eine Reihe von Befürwortern der Marke Hublot wird an der Meisterschaft teilnehmen, darunter Ada Hegerberg aus Norwegen, die erste Gewinnerin des Ballon d'Or der Frauen im Jahr 2018, Spaniens zweimalige Gewinnerin des Ballon d'Or, Alexia Putellas, und Alex Morgan, die als Mitglied der Mannschaft aus den USA, den Gewinnerinnen der vorigen beiden Ausgaben der FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen™, in Australien und Neuseeland spielen wird.

Eine der Spieloffiziellen, welche die Smartwatch Big Bang E von Hublot tragen wird, ist die französische Schiedsrichterin und Fürsprecherin der Marke Hublot, Stéphanie Frappart, die während ihrer glanzvollen Karriere einige Rekorde aufgestellt hat. Im vergangenen Jahr wurde sie bei der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022™ die erste weibliche Schiedsrichterin bei einem Herren-Weltmeisterschaftsspiel.

Über die Meisterschaft dieses Sommers hinaus gilt Hublot jetzt als führend in der Zeiterfassung im Spitzenfußball. Der Schweizer Uhrenhersteller trat erstmals als Sponsor der Schweizer Nationalmannschaft im Jahr 2006 in Erscheinung und steigert sein Engagement seitdem kontinuierlich. Heute ist Hublot ebenfalls der offizielle Zeitnehmer der FIFA- und UEFA-Vorzeige-Veranstaltungen der Herren, darunter auch die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft™ und die UEFA-Fußball-Europameisterschaft™. Hublot nimmt auch die Zeit bei der UEFA Champions League™ der Herren und der English Premier League™, der meistgesehenen Fußballliga der Welt.

Viele der am meisten gefeierten Fußballer und Fußballpersönlichkeiten der Welt sind Hublot-Botschafter, darunter der großartige, verstorbene Pelé sowie Kylian Mbappé und Jose Mourinho.

