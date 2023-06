HUBLOT SA

MP-15 TAKASHI MURAKAMI ONLY WATCH SAPPHIRE: EIN EINZELSTÜCK UND DAS ERSTE CENTRAL FLYING TOURBILLON VON HUBLOT

Das zentrale Tourbillon könnte als Hublots Absicht interpretiert werden, die Haute Horlogerie wieder ins Rampenlicht zu rücken. Oder das runde Gehäuse erinnert an die Zeichnung eines Kindes mit einem zwölfblättrigen Gänseblümchen, das als Zeichen der Hoffnung grün gefärbt ist. So oder so, die Stärke der MP-15 Takashi Murakami Only Watch Sapphire liegt darin, dass jeder sie als Symbol für das sehen wird, was er schätzt. Sie wird sich um so viele Werte entfalten, wie es Farben gibt, ob diese nun Hightech, exquisit, verspielt, einzigartig, hypnotisch... sind. Haute Horlogerie trifft auf Haute Joaillerie bei diesem äußerst kreativen Zeitmesser, der von Takashi Murakamis ikonischer lächelnder Blume inspiriert ist.

Die florale Komposition steht im Mittelpunkt der Arbeit von Takashi Murakami. Der japanische Künstler, der aus bescheidenen Verhältnissen stammt und zu einem der gefragtesten Künstler der Welt aufgestiegen ist, ist seit 2020 ein Freund von Hublot. Diese Co-Kreationen wurden stets in limitierter Auflage produziert. Diese Uhr ist sogar noch limitierter – sie ist wirklich einzigartig. Einzigartig in ihrer Ausführung (es wurde nur ein einziges Exemplar hergestellt), aber auch in seiner Konstruktion. Was die MP-15 von allen anderen Uhren unterscheidet, die die Manufaktur in ihrer über vierzigjährigen Erfahrung je geschaffen hat, ist ihr zentrales Tourbillon.

Dieses zentrale Tourbillon steht für die Verschmelzung von Kunst und Uhrendesign. Eine Idee, die sich in Hublots Engagement für die Haute Horlogerie und in der Welt von Takashi Murakami wiederfindet. Die Idee ist sicherlich, die Haute Horlogerie physisch in den Mittelpunkt zu stellen, aber nicht nur das. Der Gedanke ist auch, dass das Tourbillon - das schlagende Herz der Uhr - das Herz der Person repräsentiert, die sie bei der Auktion zu Gunsten der Forschung gegen die Duchenne-Krankheit kauft, und auch die Herzen der Kinder, die gegen die Krankheit kämpfen.

Bei der Konzeption dieses Stücks wünschte sich Takashi Murakami ausdrücklich ein zentrales Tourbillon. Eine Herausforderung an sich, denn es sollte das allererste zentrale Tourbillon von Hublot werden. Dies war eine schwierige Herausforderung, da es sehr kompliziert wird, die Stunden und Minuten anzuzeigen, die um dieselbe zentrale Position konkurrieren. Durch die Annahme der Herausforderung von Takashi Murakami musste Hublot die richtigen Entscheidungen treffen, um die ästhetischen Komponenten des zentralen Tourbillons mit den technischen Anforderungen zu verbinden.

Bei diesem Entwurf mussten das Kanonentrieb und das Stundenrad durch eine koaxiale Konstruktion um die Tourbillonhalterung gedreht werden. Ermöglicht wird dies durch das zentrale fliegende Tourbillon, das scheinbar in der Luft schwebt und unter dessen Gehäuse zwei Zeiger zur Anzeige von Stunden und Minuten hindurchlaufen. Diese Zeiger sind auf 12 Leuchtindizes ausgerichtet, die die Farben der Edition 2023 der Hublot for Only Watch widerspiegeln und die exakten Proportionen des von Murakami so geschätzten Designs einhalten, das von Hublot F&E buchstabengetreu umgesetzt werden musste.

Vom Tourbillon über die Indizes bis hin zu den Blütenblättern, die Fans von Takashi Murakamis farbenfroher Poesie werden bei dieser MP-15 seinem Rhythmus folgen, vom Inneren bis zum Äußeren, wo 12 mit 444 Edelsteinen reich besetzte Blütenblätter dem Stück eine leuchtende, fröhliche Ästhetik verleihen. Wie bei einer echten Blume sind diese Blütenblätter zur Mitte der Bewegung hin geneigt. Die klaren und kräftigen Farbabgrenzungen sind repräsentativ für die 2023 Only Watch. Die Idee war nicht, einen traditionellen Regenbogenverlaufseffekt zu bieten, sondern vielmehr mit der Helligkeit der Farbtöne und dem Glanz der Edelsteine zu spielen, wie ein Kind, das mit seinen Buntstiften spielt, was ein leuchtendes Stück Superflat Art für das Handgelenk schafft.

Aber das ist noch nicht alles: Getreu Murakamis Universum zeigt die MP-15 Only Watch unter ihrem gewölbten Saphirglas eine feine Lasergravur, die ein breites Lächeln mit zwei lächelnden Augen darstellt. Dieses farbenfrohe Stück bietet eine Flucht in Takashi Murakamis lebhafte Fantasie, und die leuchtende Energie der Uhr ist eine Ode an die unglaubliche Kraft des kindlichen Staunens und die unendliche Neugier.

