Online-Marketing-Agentur mit dem Plan für den Erfolg - Hamburger "InternetServiceAgentur" berät und betreut Kunden auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit

Hamburg (ots)

Das Onlinemarketing-Unternehmen "InternetServiceAgentur" bietet seit mehr als 20 Jahren Wissen und Dienstleistungen an, mit denen sich die Herausforderungen einer erfolgreichen Online-Kommunikation meistern lassen.

"Mehr Reichweite, mehr Absatz, mehr Umsatz" - das sind die am häufigsten genannten Kundenwünsche unter den Anfragen an eine Online-Marketing Agentur. Leicht nachvollziehbar, wenn man die Verlagerung der Absatzkanäle für im Web auftretende Unternehmen betrachtet. Allein 2020 stieg der Umsatz des Onlinehandels - beflügelt durch die Corona-Einschränkungen im stationären Handel - um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch nach Beendigung des Lockdowns setzt sich die Entwicklung fort, da der lokale Handel den Absatz über digitale Kanäle wie Onlineshops als Stärkung für sich entdeckt hat. Modelle wie Click & Collect sind mittlerweile keine nötige Verpflichtung mehr, sondern eine optionale Erweiterung des Serviceangebots.

Auch im größeren Unternehmensumfeld wächst der Bedarf an Kampagnenberatung im Onlinebereich. Heiko Wohlgemuth, Geschäftsführer der InternetServiceAgentur, analysiert: "Bereits seit Jahren erfahren wir eine Umstrukturierung des Wettbewerbs. Der Mitbewerber um die Kundengunst ist heute nicht mehr unbedingt das Geschäft auf der anderen Straßenseite, sondern vielleicht ein Händler, der eine runde Leistung über das Internet anbieten kann. Das gilt für den Fahrradladen an der Ecke genauso wie für das Milliardenunternehmen im Finanzviertel".

Doch wie setzt man sich in einem Wettbewerb durch, in dem man den Wettbewerber nicht kennt? "Eine ausgiebige Analyse des Ist-Standes ist der Schlüssel zum Erfolg - egal, in welcher Größenordnung", führt Wohlgemuth weiter aus. "Wir sehen uns sehr genau an, wer ein ähnliches Produkt oder die gleiche Leistung anbietet wie unsere Auftraggeber. Erst auf Basis dieser Analyse entscheiden wir gemeinsam mit unseren Kunden, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln wir es schaffen, das gesetzte Ziel zu erreichen. Dabei können wir alle denkbaren Kampagnenziele ansteuern - von mehr Interessenten über mehr Anfragen bis zu mehr Abschlüssen".

Im Vergleich zur überschaubaren Anzahl von Zielen sind die Mittel, die die Internet-Service-Agentur zur Zielerreichung anzubieten hat, vielfältig. Auch hier hilft die Startanalyse bei der Entscheidung. Als vollwertige Agentur können sämtliche Leistungen aus der internen Produktion angeboten werden - von Texten für Pressemitteilungen oder Advertorials, Programmier- und Grafikleistungen zur Überarbeitung der aktuellen Website bis hin zur Umsetzung einer vollständig neuen und auf eine zielgerichtete Kampagnenstruktur ausgelegten Website finden sich alle benötigten Werkzeuge im Leistungsportfolio der Hamburger Agentur. Auch eine punktuell oder langfristig einsetzbare Medienproduktion für Contentarten wie Foto oder Film haben die Kunden der InternetServiceAgentur im Zugriff.

"Unser Angebot ist damit skalierbar - ein wichtiger Punkt, denn so funktioniert unser Ansatz sowohl im Konzernumfeld, als auch für den kleinen Fahrradladen mit Onlineshop an der Ecke. Für Schwerpunktanfragen wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA) oder Content Marketing haben wir in jedem Fall eine smarte Lösung parat", schließt Heiko Wohlgemuth.

Eine vollständige Übersicht über das Leistungsangebot sowie ein Anfrageformular finden Interessenten unter www.internetserviceagentur.com .

