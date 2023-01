Living Haus

Exklusive Küche inklusive! In jedem Living Haus

Bei Bauprojekten gilt: neues Haus = neue Küche

Deshalb hat Living Haus jetzt die neue Küche fürs Fertighaus in den Leistungsumfang integriert

Schlüchtern

Bei Living Haus, der jungen Ausbauhausmarke ( www.livinghaus.de), ist die neue Küche ab sofort im Hauspreis mit drin. So müssen sich Baufamilien um fast nichts selbst kümmern, haben trotzdem alle Freiheiten und pünktlich zum Einzug ihre neue Einbauküche. Dazu müssen sie keine zusätzliche Finanzierung organisieren, weil die Küche gleich im Hauspreis mit drin ist.

Nahtlos in den Bauprozess integriert

"Eigentlich jede unserer Baufamilien gönnt sich im neuen Haus eine neue Küche", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Aber die Suche nach dem passenden Küchenstudio, Beratungstermine wahrnehmen und dann noch die Finanzierungsfrage und die Anzahlung bei Bestellung sind Hürden, die viele so nicht auf dem Schirm haben. Deshalb haben wir alles nahtlos in den Bauprozess integriert. Unsere Küchenberater melden sich, machen mit den Bauherren einen Termin für die Online-Beratung aus und zum gewünschten Datum wird die Küche geliefert und aufgebaut. Bezahlt wird mit den normalen Hausraten. Einfacher geht's nicht."

Markenqualität und große Auswahl

Living Haus Baufamilien planen bereits bei der Entwicklung ihres Grundrisses die wesentlichen Merkmale ihrer Küche: beispielsweise ob sie diese als geschlossene, als offene Küche oder mit Kochinseln umsetzen möchten. Diese Pläne gehen an den Küchenplaner, der mit diesen Informationen alles vorbereitet. So kann er bei der Online-Beratung mit den Bauherren direkt in die Planung einsteigen und muss nicht erst noch die Maße und Rahmenbedingungen abfragen. Dabei haben Baufamilien bereits im Standard eine große Auswahl aus verschiedenen Möbeln, Fronten, Griffen und Arbeitsplatten und darüber hinaus natürlich alle Freiheiten, sodass sie ihre neue Küche ganz nach ihren Vorstellungen zusammenstellen können. Mit dabei sind auch hochwertige Elektrogeräte von Bosch, auf die Living Haus seinen Baufamilien sogar eine verlängerte Garantie von fünf Jahren gibt.

Kein Nachverhandeln mit der Bank

"Living Haus arbeitet ständig an der Revolution des Hausbauerlebnisses", erklärt Hofmann. "Oft heißt das: Wir gehen keine Umwege. Wir nehmen den direkten Weg. Warum also sollten Baufamilien mit ihrer Bank noch mal über einen Extra-Kredit für die Küche verhandeln müssen, wenn wir das direkt in den Hauspreis integrieren können?" Das spart Zeit, Nerven und unter Umständen auch Kosten. Dazu informiert Living Haus die Baufamilien unter anderem in der Living Haus Bauherren-App über den aktuellen Stand, die Pläne und Termine, ohne dass sie sich selbst groß kümmern müssen. Zusammen mit den vielen anderen Inklusiv-Leistungen ist Hausbau mit Living Haus deshalb ein einzigartiges Erlebnis.

Über Living Haus

Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.

