RaboDirect Deutschland

Rabobank steuert europaweites Direktbankengeschäft künftig aus Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

Deutschland gewinnt für die weltweit operierende Rabobank Gruppe weiter an Bedeutung: Seit Jahresbeginn wird der wichtige Bereich International Direct Banking Europe (IDB Europe) nicht mehr wie bisher von der Zentrale im niederländischen Utrecht aus gesteuert, sondern vom Standort in Frankfurt am Main. Utrecht bleibt weiterhin Hauptsitz der Rabobank Gruppe.

Unter der Führung von Klaus Vehns, Deutschland-Chef der Rabobank in Frankfurt, sind fortan auch die Leitungsfunktionen für IDB Europe in der Mainmetropole angesiedelt. Das neue Managementteam für die Marken RaboDirect (Deutschland) und Rabobank.be (Belgien) setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Klaus Vehns - Head IDB Europe Lidwien Schils - GM Belgium George Chatzis - CRO IDB Irene Ronner - Head IT IDB Marc de Jong - COO IDB Marc Schäfer - CCO IDB Markus Küllmer - CFO IDB Said Farah - IDB Compliance Europe

Ausschlaggebend für die Verlagerung der europäischen Direktbankenaktivitäten an den Frankfurter Standort ist nicht zuletzt die große Bedeutung des deutschen Sparer-Marktes, die eine stärkere Kundennähe erforderlich macht. Darüber hinaus werden durch die Konzentration der Führungsfunktionen Synergie- und Effizienzpotenziale genutzt.

Banking for Food.

Als international bedeutender Finanzpartner der Lebensmittel- und Agrarbranche investiert die Rabobank im Rahmen ihrer Vision "Growing a better world together" und ihrer Strategie "Banking for Food" in mehr als 120 Ländern in zukunftsweisende Projekte. Das erklärte Ziel: angesichts des stetigen Bevölkerungswachstums Lösungen für die globale Herausforderung der Ernährungssicherheit und für den ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln zu bieten. Von Darlehen für Bauern und Landwirte über die Förderung von Start-ups bis hin zur Finanzierung von Foodsharing-Initiativen: Weltweit wurden bereits nahezu 100 Milliarden Euro auf diese Weise investiert. Das Engagement der holländischen Genossenschaftsbank spiegelt sich auch im Marktauftritt von IDB Europe wider.

So arbeitet RaboDirect Deutschland bereits seit 2015 mit der Botschaft "Wer sein Geld bei RaboDirect anlegt, profitiert nicht nur selbst, sondern unterstützt damit gleichzeitig zukunftsweisende Projekte". In seiner neuen Kampagne "Sinnvoll sparen" rückt der deutsche Sparspezialist seit Oktober 2018 darüber hinaus die Themen Lebensmittelverschwendung und Ressourcenschonung in den Fokus.

Über RaboDirect Deutschland.

RaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschen Zweigniederlassung der Coöperatieve Rabobank U.A., einer holländischen Bankengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Direktbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer Geschäftsbereich der Zweigniederlassung Frankfurt gegründet und ist auf Sparprodukte für Privatkunden spezialisiert. Im Firmenkundengeschäft ist die deutsche Zweigniederlassung der 1898 als Genossenschaftsbank gegründeten Rabobank Gruppe bereits seit 1984 als Spezialist für Finanzierungen im Agrar- und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe ist einer der größten Finanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen ist die Bank in 38 Ländern mit mehr als 8,4 Millionen Kunden und über 43.600 Mitarbeitern vertreten und verfügt über Einlagen von fast 347 Milliarden Euro (Stand 2018). Weitere Informationen im Internet auf www.rabodirect.de und www.rabobank.com.

Pressekontakt:



RaboDirect Deutschland

Pressestelle

Assana Jensen

c/o Havas PR Germany

Tel. 040 431 75 123

assana.jensen@havaspr.com

Original-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell