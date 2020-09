Gründungs-Partner Continental begrüßt Lewis Hamilton in der neuen Extreme E-Rennserie

Continental Reifen GmbH

Formel-1-Weltmeister gründet eigenes Team X44 // Rennserie startet im Frühjahr 2021 am Lac Rose im Senegal // Continental-Spezialreifen für den E-Rennboliden ODYSSEY 21.

Wenige Monate vor dem Start der spektakulären neuen Offroad-Rennserie Extreme E lüften die Veranstalter nach und nach das Geheimnis, welche Teams den professionellen Motorsport mit Elektro-SUVs in die entlegensten Winkel der Erde bringen werden. Jetzt gab kein Geringerer als der amtierende Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seinen Einstieg mit seinem neugegründeten Team X44 bekannt. "Extreme E hat mich wegen seiner besonderen Umweltorientierung angesprochen", begründet die Motorsportikone das Engagement. In der Tat ist das besondere Markenzeichen von Extreme E die Streckenwahl in unmittelbarer Nähe bedrohter Biotope. Damit will die Rennserie Motorsportfans weltweit sowie Politiker, Einwohner und lokale Behörden an den Austragungsorten auf den Klimawandel aufmerksam machen und dazu ermuntern, ihre Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu verstärken.

"Jeder einzelne von uns kann etwas verändern", sagt Lewis Hamilton. "Und es bedeutet mir viel, dass ich meine Liebe zum Rennsport zusammen mit meiner Liebe zu unserem Planeten nutzen kann, um Positives zu bewirken. Ich bin unglaublich stolz darauf, mein eigenes Rennteam vorzustellen und den Einstieg in Extreme E zu bestätigen."

Mit der Vorstellung von X44 stehen mittlerweile acht Extreme-E-Teams fest. "Die Anspannung steigt, je konkreter die letzten Vorbereitungen werden", sagt Sandra Roslan, die bei Continental für das Projekt Extreme E verantwortlich zeichnet. "Als Gründungs-Partner und exklusiver Reifenlieferant freuen wir uns natürlich, dass es gelungen ist, Lewis Hamilton für dieses völlig neue und einzigartige Projekt zu begeistern. Sein Name wird erheblich dazu beitragen, die Extreme E-Serie in ihrer ersten Saison weltweit bekannt zu machen." Der Name des Lewis Hamilton Teams X44 ist abgeleitet von Hamiltons Startnummer 44 in der Formel 1. Der sechsfache Formel-1-Weltmeister debütierte 2007 beim Großen Preis von Australien, wurde 2008 mit McLaren jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte und gewann zwischen 2014 und 2019 fünf weitere Weltmeistertitel mit Mercedes.

Neben Lewis Hamiltons X44 haben bereits sieben weitere Teams ihre Teilnahme bekannt gegeben - darunter die aus der amerikanischen IndyCar-Serie bekannten Andretti Autosport und Chip Ganassi Racing, das spanische Projekt QEV Technologies, der zweimalige Formel-E-Meister Techeetah und der britische Rennstall Veloce Racing, der von dem amtierenden Formel-E-Champion Jean-Eric Vergne mitgegründet wurde. Mit ABT Sportsline und HWA RACELAB werden auch zwei deutsche Teams im kommenden Jahr mit am Start sein. ABT Sportsline zählt zu den erfolgreichsten deutschen Motorsport-Teams und hat mit Titeln im Super Tourenwagen Cup, in der DTM und dem ADAC GT Masters drei der wichtigsten deutschen Rennserien der vergangenen Jahre für sich entschieden. HWA stellt mit elf Fahrertiteln und über 180 Siegen als Einsatzteam von Mercedes-AMG die erfolgreichste Mannschaft aller Zeiten in der DTM. Beide Teams verfügen außerdem über Erfahrungen aus der Formel E. Wer beim Auftaktrennen der Extreme E-Serie für das Team von Lewis Hamilton im Cockpit des ODYSSEY 21-Rennboliden sitzen wird, steht noch nicht fest. Die Fahrernamen sind auch bei den anderen bereits bekannten Teams bislang weitgehend ein gut gehütetes Geheimnis.

Extreme E wird in Zusammenarbeit mit der Formel E durchgeführt. Ab 2021 ist Continental Premiumsponsor der Extreme E-Rennserie. Das Technologieunternehmen wird alle Fahrzeuge der Rennen mit Reifen für die unterschiedlichen und sehr anspruchsvollen Einsätze ausstatten.

Des Weiteren sorgt ContiConnect mit Sensoren im Reifeninneren für die digitale Verbindung zum Reifen, über diese der Fülldruck und Temperatur permanent gemessen werden können.

