Yanfeng

Yanfeng zeichnet seine Zulieferer in Europa aus

13 Top-Lieferanten erhalten Auszeichnung für ihre besondere Leistung

Neuss (ots)

Yanfeng (YF), ein weltweit führender Automobilzulieferer, hat die hervorragenden Leistungen seiner europäischen Zulieferer mit seinen jährlichen Lieferantenauszeichnungen gewürdigt. Im Rahmen einer Preisverleihung in der Europazentrale des Unternehmens in Neuss erhielten gestern insgesamt 13 Lieferanten die Auszeichnungen in zwei Kategorien.

Mit einem Distinguished Supplier Award und zwölf Supplier Excellence Awards in fünf Unterkategorien bewertete YF seine Lieferanten nach mehreren Kriterien. Besonders wichtig waren dabei die Vision des Unternehmens in Bezug auf Technologie und Innovation sowie die Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wurden auch Qualität, Kosten, Service und Kundenzufriedenheit bewertet.

„Mit unserem jährlich verliehenen Lieferanten-Preis würdigen wir die herausragenden Leistungen unserer besten Partner im vergangenen Jahr“, sagt James Bos, Vice President Global Procurement bei YF. „Unsere Lieferanten spielen eine wichtige Rolle für unseren Erfolg, wenn es darum geht, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Daher möchten wir ihre Leistung mit diesen Auszeichnungen anerkennen – gerade in dieser für unsere Branche außergewöhnlichen Zeit.“

Auch 2021 wirkte sich die COVID-19-Pandemie auf die Lieferketten aus. Die großen globalen Herausforderungen im Automobilgeschäft und das aktuelle Branchenumfeld blieben unverändert.

„Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Branche gewinnt das Thema Nachhaltigkeit weltweit immer mehr an Bedeutung. Es hat sich zu einem wichtigen Auswahlkriterium für alle globalen Kunden entwickelt. Der Fokus von Yanfeng liegt auf der Entwicklung nachhaltiger Produkte und Prozesse, um unseren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren. Vor allem möchten wir unser Ziel der Kohlenstoffneutralität so schnell wie möglich erreichen“, erklärt Gunnar Büchter, Vice President Sustainability bei YF, der auch für den Einkauf in Europa und Südafrika zuständig ist.

Die Veranstaltung zur Verleihung der Lieferantenauszeichnungen konzentrierte sich auf die harte Arbeit und die konsequenten Bemühungen der Unternehmen aus der gesamten YF-Zuliefererbasis.

„Unsere Branche steht weiterhin vor enormen Herausforderungen. Unseren Lieferanten unsere Wertschätzung zu zeigen, ist nach dem vergangenen Jahr, das wir gemeinsam durchgestanden haben, jetzt wichtiger denn je“, fügt Büchter hinzu.

Die Preisträger aus Europa sind:

Distinguished Supplier Award:

• BASF Polyurethanes Gmbh Deutschland

Supplier Excellence Award – Quality:

• Industrias Alegre S.A. Spanien

Supplier Excellence Award – Customer Satisfaction:

• DSSI International, LLC Slowakei

• SIGIT d.o.o. Serbien

Supplier Excellence Award – Sustainability:

• HOFFMANN + VOSS GmbH Deutschland

Supplier Excellence Award – Technology and Innovation:

• SemsoTec GmbH Deutschland

• Lightworks GmbH Deutschland

Supplier Excellence Award – Service:

• CTP Tschechien

• Milsped d.o.o. Serbien

• Prewave GmbH Österreich

• Schneider Electric SE Frankreich

• SPARETECH GmbH Deutschland

• Weber GmbH & Co. KG Deutschland

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 55.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yanfeng.com.

