berufundfamilie Service GmbH

"Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit - Perspektiven für die Zukunft!"

Jetzt zur kostenfreien Online-Veranstaltung anmelden

Frankfurt (ots)

Nachhaltigkeit - überall scheint sie thematisiert zu werden, zumindest aber in den Medien, in der Werbung, in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Wo findet sie sich jedoch in der Personalpolitik?

In ihrer Online-Veranstaltung "Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit - Perspektiven für die Zukunft!" zeigt die berufundfamilie Service GmbH die Rolle der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik in der Nachhaltigkeitsdebatte auf. Unterstützung erhält sie dabei von Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Bayreuth. Seine Erkenntnis ist: "Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit werden von gemeinsamen Werten getragen. Unternehmen sollten diese Werte über eine Nachhaltigkeitsstrategie wirksam in die Tat umsetzen. Nur dann sind sie attraktiv für Kund*innen und Mitarbeitende - und fit für die Zukunft."

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, bewertet zudem das Thema Nachhaltigkeit aus dem Blickwinkel der langjährigen Beratungspraxis einer Organisationsentwicklung. Er widmet sich Fragen wie: Warum ist strategische Vereinbarkeitspolitik nachhaltige Personalpolitik? Was braucht sie, um nachhaltig wirken zu können?

Eingeladen sind Personalverantwortliche genauso wie alle an Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit interessierten Vertreter*innen von Unternehmen, Institutionen und Hochschulen. Die 1,5-stündige Online-Veranstaltung ist für die Teilnehmenden kostenfrei und findet über Edudip statt.

Online-Veranstaltung

"Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit - Perspektiven für die Zukunft!"

28.10.2021, 10.00 - 11.30 Uhr

Kostenfreie Anmeldung unter: https://bit.ly/3jQCoy7

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de

Original-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell