FitX bietet mit Studio-Wechselwochen attraktives Angebot für wechselwillige Fitness-Fans

Das Essener Fitnessunternehmen FitX hat für wechselwillige Fitness-Fans ein ganz besonderes Angebot: Die Studio-Wechselwochen. Wer vom 1. bis 23. April 2022 aus einem bestehenden Vertrag zu FitX wechselt, trainiert bis zu drei Monate kostenlos - und das ganz ohne versteckte Gebühren oder wiederholt anfallende Servicepauschalen.

Fitness FOR ALL OF US - so lautet der Grundsatz von Deutschlands zweitgrößtem Fitnessunternehmen FitX. Bei FitX sind nicht nur Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und mit jedem Fitnesslevel willkommen, es wird auch Wert auf eine faire und transparente Preispolitik gelegt. Denn Fitness und die damit verbundenen positiven Effekte für die Gesundheit sollen für jeden zugänglich sein. Deswegen wendet sich das Essener Unternehmen mit einem speziellen Angebot an wechselwillige Sportler:innen, die Lust auf ein neues Studio ohne böse Überraschungen nach Vertragsabschluss haben.

Freihantel-Bereich zu klein? Öffnungszeiten zu kurz? Monatsbeiträge zu hoch? Wer unzufrieden mit seinem bisherigen Studio ist und zwischen dem 1. und dem 23. April 2022 einen Vertrag bei FitX abschließt, kann bis zu drei Monate kostenlos in allen 95 Studios deutschlandweit trainieren - an 24 Stunden pro Tag und sieben Tagen in der Woche, inklusive Live-Kurse und Getränkeflatrate. Der monatliche Beitrag von 24 Euro wird erstmals ab dem 1. Juli 2022 fällig, einmalig kommt außerdem eine Anmeldegebühr von 29 Euro hinzu. Die Aktion gilt für alle Neukund:innen, die noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Studio haben und im Aktionszeitraum zu FitX wechseln. Um doppelte Mitgliedsbeiträge zu vermeiden, sollten wechselbereite Fitness-Fans vorab ihre Verträge auf deren Restlaufzeit oder mögliche Sonderkündigungsrechte prüfen.

"Wir möchten damit allen ein Angebot machen, die mit ihrem aktuellen Studio nicht mehr zufrieden sind und sie dazu einladen, ein Teil der FitX-Family zu werden", erklärt FitX-CEO Markus Vancraeyenest. "Training in top ausgestatteten Studios in angenehmer Atmosphäre zu einem fairen und transparenten Preis gehört bei uns einfach dazu. Dabei ist es uns besonders wichtig, unsere langjährigen Mitglieder nicht aus den Augen zu verlieren: Sollte es zu einer Preisanpassung kommen, wird diese ausschließlich auf neue Verträge angewandt. Die Beiträge der bereits bestehenden Verträge bleiben gleich - damit bedanken wir uns für die Treue unserer Mitglieder, das ist uns wichtig."

Die Studio-Wechselwochen starten ab dem 1. April 2022 in allen FitX-Studios deutschlandweit, begleitet werden sie von einer Social Media-Kampagne. Alle Informationen gibt es unter https://www.fitx.de/jetzt-wechseln.

