Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut

Ausseerland Frühjahrsgefühle: Plättenfahrt, Kulinarik und tiefblaue Seen

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Ausseerland Salzkammergut (ots)

Die traditionellen Holzboote, im Ausseerland „Plätten“ genannt, gleiten sanft über den Altausseer See, den Grundlsee und den Toplitzsee. Im Frühjahr ist die beste Zeit, das spiegelglatte Wasser in aller Ruhe zu genießen. Mit Kulinarik und Musik wird die Plättenfahrt zur Reise für alle Sinne.

Idyllisch: Entschleunigung, Wasser und Berge

Die Luft ist klar und im Hintergrund ragen Berggipfel in den blauen Himmel. Das Ausseerland Salzkammergut ist ein Kraftort mit herrlicher Natur, reich an Kulinarik und Traditionen. Auf einer Plätte, dem traditionellen Holzboot der Einheimischen, lässt es sich vorzüglich speisen, in Geschichten und Bildern schwelgen. Aus Zirben- oder Lärchenholz gebaut, mit einem Ruder gelenkt, kommt nur bei Bedarf ein Elektromotor zum Einsatz. Die Sitzbänke sind einander zugewandt, so wie die Menschen. Man sitzt gemütlich beisammen, sei es als Urlaubsausflug oder zu besonderen Anlässen. Ambiente, Genuss und Kultur werden zu einem Gesamterlebnis.

Regionalität pur mit Fisch, Tracht und Musik

Wer aus dem Vollen schöpfen möchte, entscheidet sich für die „Kulinarische Plättenroas“am Altausseer See. „Roas“ bedeutet so viel wie „Reise“ auf Ausseerisch. Genau die wird zu den ausgewählten Terminen auch geboten: Vom einheimischen Plättenkapitän und echter Volksmusik begleitet, steuert die Plätte über das Wasser. Über mehrere Stationen wird auf der Tagesfahrt das Beste aus heimischen Gewässern, Wiesen und Wäldern dargeboten: Ein 7-gängiges Menü mit frischem Fisch, Holzofenbrot, Zirbenschnaps und weiteren Köstlichkeiten. Die Gastgeber:innen in ihrer Tracht sind authentische Begleiter. Geschichten werden erzählt, über die Natur, die Traditionen und die Schauplätze, darunter der James Bond Drehort. Wenn die Musikanten aufspielen, kommt Stimmung auf und es darf gerne „gepascht“, also rhythmisch geklatscht, werden.

Am Grundlsee und Altausseer See kann eine Ausfahrt auch als Plättenfrühstück oder Plättenpicknick auf Booten für zwei bis zehn Personen genossen werden. Termine gibt es bei den Schifffahrtsbetrieben.

Jeder Ausseerland See bezaubert auf seine Weise. Der Toplitzsee mit seiner Stille und Abgeschiedenheit, der Grundlsee, das „steirische Meer“, mit seiner Weite und den Bergkulissen, der Altausseer See wird wegen seiner Wasserfarbe auch „das Tintenfass“ genannt.

Das Ausseerland Salzkammergut hält viele Qualitäten bereit. Über die Bootsfahrt hinaus laden die aufblühenden Landschaften im Tal zum Outdoor-Aufenthalt und die regionalen Küchen zu Kulinarik von Hüttenflair bis zur Spitzengastronomie ein.

Tipps und Reiseberatung gibt es beim Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut: https://www.ausseerland.at/

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