Das Ausseerland Salzkammergut wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet

Zwischen glitzernden Seen und majestätischen Bergen in weißer Winterpracht liegt eine Region, die zeigt, wie Zukunft geht: Das Ausseerland. Nun wurde das Ausseerland als erste Region der Steiermark mit dem "Österreichischen Umweltzeichen für Tourismusdestinationen" ausgezeichnet - ein Meilenstein, der weit über die Landesgrenzen hinaus strahlt.

Diese Auszeichnung ist mehr als ein Gütesiegel, sie ist ein Symbol für gelebte Verantwortung und echte Leidenschaft. Im Ausseerland ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern Teil der Identität. Die Menschen hier wissen, dass ihr größter Schatz die Natur selbst ist, und sie tun alles, um sie zu bewahren.

"Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Schritt für uns. Sie zeigt, dass sanfter Tourismus und hohe Lebensqualität Hand in Hand gehen können", betont Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Ausseerland Salzkammergut. "Wir sind stolz darauf, dass im Ausseerland Regionalität, Natur und Umwelt einen so hohen Stellenwert haben. Die offizielle Anerkennung bestätigt, dass dieser Weg der richtige ist."

Und tatsächlich: Was hier entsteht, ist ein Modell für die Zukunft des Tourismus in Österreich. Dieser Weg des Ausseerlandes könnte für viele Regionen ein Beispiel sein, wie nachhaltiger Tourismus erfolgreich gelebt werden kann - mit Herzblut, Innovationsgeist und Gemeinschaftssinn.

Lebensqualität, Tourismus und Natur im Einklang

Seit Jahren engagiert sich das Ausseerland in zahlreichen Projekten, die zeigen, wie Innovation und Tradition sich ergänzen können. Ob umweltzertifizierte Hotels und Gastbetriebe, die auf regionale Produkte setzen, sanfte Mobilitätslösungen, die den Verzicht auf das Auto erleichtern, oder die Renaturierung der Moore, die als wertvolle Klimaspeicher dienen - hinter all dem steht die Überzeugung, dass echter Fortschritt nur dann gelingt, wenn Mensch und Natur im Gleichgewicht sind.

Die Auszeichnung durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) würdigt genau dieses Engagement. Bewertet wurden über 100 Kriterien, von Energieeffizienz über Abfallmanagement bis hin zu sozialer Verantwortung. Wer das Umweltzeichen erhält, hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit im Alltag gelebt wird.

Ein Vorbild für Österreich und darüber hinaus

Mit dem Umweltzeichen rückt das Ausseerland in den Kreis der europäischen Vorzeigeregionen auf, die den Tourismus neu gestalten. Hier wird deutlich, dass ökologisches Bewusstsein und touristische Attraktivität keine Gegensätze sind. Vielmehr entsteht durch den bewussten Umgang mit Ressourcen ein Mehrwert für Gäste, Einheimische und die Natur gleichermaßen.

Das Ausseerland lädt dazu ein, eine andere Art von Urlaub zu erleben - nah an der Natur und mit den Menschen, die dort leben. Diese Auszeichnung ist ein Versprechen: Hier wird Zukunft gestaltet. Mit Leidenschaft, Verantwortung und einem tiefen Respekt vor dem, was wirklich zählt.

Unbedingt vormerken: Am 5. Dezember startet das Ausseerland in die Wintersaison. Auch die Ski- & Wintersport-Saison ist im Ausseerland Salzkammergut von Nachhaltigkeit geprägt. Mehr dazu unter: www.ausseerland.at

