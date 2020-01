Universal Music Entertainment GmbH

Deutsche Grammophon holt zwei Grammys in Los Angeles

Berlin

Gestern, am 26. Januar 2020, fanden die 62. Grammy Awards im Staples Center in Los Angeles statt. Ausgezeichnet wurden Deutsche Grammophons Künstler Hildur Guðnadóttir, Gustavo Dudamel und das Los Angeles Philharmonic für den Best Score Soundtrack for Visual Media (Chernobyl) und für die Best Orchestral Performance (Andrew Normans Sustain). Der Erfolg belegt das anhaltende Engagement des Gelblabels für künstlerische Qualität, Innovation, Vielfalt und die internationale Entwicklung der Klassik.

Der Grammy, der sowohl für künstlerische als auch für technische Leistungen verliehen wird, ist die wichtigste Auszeichnung der Aufnahmeindustrie. Über die Preise hinaus erhielt Deutsche Grammophon Nominierungen in den Sparten Best Arrangement, Instrumental or A Cappella für John Williams' "Hedwig's Theme", Best Orchestral Performance für Mirga Grazinyte 279;-Tylas Weinberg-Symphonien, Best Opera Recording für Christian Thielemanns Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen, Best Classical Instrumental Solo für Yuja Wangs Berlin Recital und Best Contemporary Classical Composition für Andrew Normans Sustain. Pianist Lang Lang, Exklusivkünstler des Labels, stand während der Zeremonie für "I Sing the Body Electric" aus dem Musical Fame auf der Bühne - gemeinsam mit den Musikern Jack Antonoff, Camila Cabello, Gary Clark Jr. und John Legend sowie weiteren Berühmtheiten wie Cyndi Lauper und Joshua Bell. Sie alle waren der Einladung von Produzent Ken Ehrlich gefolgt, an seiner letzten Show anlässlich der Grammy-Verleihung teilzunehmen.

"Ich freue mich sehr für Hildur, Gustavo und Los Angeles Philharmonic", sagt Dr. Clemens Trautmann, Präsident von Deutsche Grammophon. "Unserem Streben nach Qualität entsprach immer auch der nachdrückliche Wunsch, außergewöhnliche und junge Künstler zu entdecken, zugleich eine Heimat der internationalen Ikonen unseres Genres zu sein und nicht zuletzt die Entstehung neuer Musik zu fördern. Ich bin überzeugt, dass unser Erfolg bei den Grammys 2020 ein Beleg ist für die Kraft unserer Werte. Zu diesen Werten zählt die Vielfalt. Auch in dieser Hinsicht sind wir stolz darauf, dass wir Hildur und Mirga darin unterstützen können, für ihre herausragende Arbeit als Komponistin und Dirigentin die gebührende Anerkennung zu finden. Mein aufrichtiger Dank gilt unseren Künstlern und natürlich dem gesamten DG-Team."

