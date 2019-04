Universal Music Entertainment GmbH

Lang Lang mit neuem Album »Piano Book« in den Top 10 der deutschen Albumcharts

Nur sieben Tage nach Veröffentlichung steht "Piano Book" des Pianisten Lang Lang auf Position 10 der Album-Popcharts, einer der höchsten Charteinstiege eines Klassikalbums überhaupt.

Piano Book ist am 29. März erschienen, am "World Piano Day" - bezeichnend für das Anliegen des Künstlers, klassische Musik populär zu machen und zu vermitteln. Stets bereit zu unkonventionellen Auftritten hatte Lang Lang zur Feier der 88 Tasten und seines neuen Soloalbums, dem ersten seit drei Jahren, auf Facebook in einem Live-Stream Klavier unterrichtet. Noch am selben Abend gab er Barbara Schöneberger ein Interview in der »NDR Talk Show« und stand tags darauf mit der Sängerin Katie Melua auf der Bühne der ZDF-Gala »Goldene Kamera«. Bei einem "Place to B" im Hause Axel Springer ist Lang Lang im intimen Ambiente des Journalistenclubs vor Journalisten, Entscheidern und VIPs zu erleben. Millionen Zuschauer sahen ihn in dieser Woche in seinen TV-Aufritten. Unter anderem bei Markus Lanz, der Lang Lang vorstellte als »einen, der es geschafft hat, in einem Genre zum Superstar zu werden, in dem es seit Pavarotti eigentlich keinem mehr so richtig gelungen ist: nämlich in der Welt der Klassik. Und das liegt daran, dass er etwas kann, was kein anderer kann: nämlich so atemberaubend Klavier spielen.«

"Lang Langs inspirierende Kraft als Botschafter des Klaviers hat sich über alle Kanäle einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Wir danken allen Medien- und Business-Partnern, die uns dabei so toll unterstützt haben. Gemeinsam ist es gelungen, die kleinen Meisterwerke, die jeder Musikfan und Klavierschüler kennt und liebt, in die Mitte der Gesellschaft zu tragen." kommentierte Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon, den Charterfolg.

Lang Lang zählt zu den international erfolgreichsten Musikern seiner Generation. Piano Book ist bei Deutsche Grammophon erschienen und markiert Lang Langs wirkungsvolle Rückkehr zu Universal Music, wo 2003 seine Weltkarriere begann.

