SWISS FX stellt Produktinnovation vor: wasserlösliches CBD-Öl mit Vitamin D, E und Kurkuma

SWISS FX ist eine der beliebtesten CBD Marken im deutschsprachigen Raum. Pünktlich zum Jahresstart hat die Schweizer Marke nun ein neues Produkt auf den Markt gebracht welches die Vorteile von CBD mit wichtigen Vitaminen und der indischen Heilpflanze Kurkuma verbindet. "Wir freuen uns nach einer langen Entwicklungszeit und Verfeinerung der Rezeptur unser SWISS FX Plus Öl nun vorstellen zu dürfen", so der CEO Patrick Linden.

Das SWISS FX Plus Öl ist wasserlöslich und somit ideal als Beigabe zu Tee, Kaffee oder sonstigen Getränken geeignet. Das Öl enthält ein CBD Vollspektrum-Extrakt und hat dank seiner innovativen Rezeptur eine bis zu 6x höhere Bioverfügbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen CBD Produkten. Es enthält alle wertvollen Cannabinoide, Terpene und nur natürliche Zutaten ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel.

"Wir hoffen, dass wir dank dem SWISS FX Plus Öl die Vorteile von CBD nun noch mehr Menschen zugänglich machen können. Speziell das wasserlösliche Format zusammen mit der verbesserten Bioverfügbarkeit und den wertvollen Vitaminen sollten dazu beitragen können", ergänzt Patrick Linden.

Das Produktportfolio von SWISS FX umfasst neben diesem neuesten Familienzuwachs hochqualitative Vollspektrum CBD Öle in den Stärken 500 bis 2000mg CBD, Öle für Haustiere und komplett THC-freie Varianten. Zudem gibt es eine Skincare-Linie.

Über SWISS FX

SWISS FX ist einer der führenden CBD-Anbieter in der DACH-Region mit Sitz in Berlin und in der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen CBD Produkten spezialisiert. Das verwendete Hanf wird gemäß Bio-Suisse Richtlinien in der Schweiz angebaut und von Hand geerntet. Zu jeder Produktcharge veröffentlicht das Unternehmen auf seinen Webseiten Laboranalysen welche die Zusammensetzung und den Cannabinoid-Gehalt überprüfen. Über die Schwestermarke CANYA werden CBD-Diffusoren und Pods angeboten.

