Vornamensstudie: Das sind die beliebtesten Vornamen 2025

Das Schwangerschaftsportal Babelli.de hat ein repräsentatives Ranking über die beliebtesten Vornamen für das Jahr 2025 erstellt. Etwa 18% aller Geburten in Deutschland wurden hierbei berücksichtigt.

Sofia ist der neue beliebteste Mädchenname

Noah ist wie auch 2024 der beliebteste Jungenname

Auch dieses Jahr gab es wieder außergewöhnliche und seltene Namen wie Emilia Mercedes, Käthe Ottilie oder Quincy Amadeus

Die 20 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr:

Sofia / Sophia (+3) Emilia (-1) Emma (-1) Mia (-1) Ella (+5) Lina Leni (+1) Hannah / Hana / Hanna (-3) Mila Clara / Klara (+2) Malia (+4) Lia / Liah / Lya (-5) Lily / Lilly / Lilli (+3) Emily / Emilie (+3) Mathilda / Matilda (-2) Marie (+6) Ida (-6) Lea / Leah (-4) Frieda / Frida (-1) Maja / Maya (+1)

Die 20 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr:

Noah Leon Luca / Luka Liam (+4) Leo (+7) Elias (+4) Emil (+2) Theo (-2) Henry / Henri (-5) Finn / Fynn (-5) Luis / Louis (-4) Paul (+2) Ben Felix (-3) Lukas / Lucas (+3) Levi Milan (-2) Oskar / Oscar (+1) Matteo (-2) Anton

Eine vollständige Liste der Top 200 Vornamen aus 2025 gibt es hier: https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2025/

Bei den Jungennamen gab es in den Top 3 keine Veränderungen. Größte Aufsteiger sind Liam (+4 auf Platz 4), Leo (+7 auf Platz 5), Emilio (+8 auf Platz 23), Adam (+8 auf Platz 27) und Nico / Niko (+50 auf Platz 63). Generell waren bei den Jungennamen die Bewegungen im Vergleich zu den Vorjahren weniger stark.

Bei den Mädchen hat Sofia / Sophia (+3 auf Platz 1) Emilia vom Thron gestoßen. Weitere spannende Aufsteiger sind Ella (+5 auf Platz 5), Malia (+4 auf Platz 11), Marie (+6 auf Platz 16), Juna / Yuna (+8 auf Platz 26) oder auch Alya (+138 auf Platz 67).

Zu den seltenen und außergewöhnlichen Namen im Jahr 2025 gehören unter anderem Emilia Mercedes, Neo Vladimir, Käthe Ottilie, Ben Kurt Werner oder auch Quincy Amadeus.

Über die Studie: Ausgewertet wurden 123.847 Geburtsmeldungen (18% der Geburten bundesweit) aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis zum 15. Dezember 2025. An der Auswertung, die zweimal jährlich erfolgt, waren 4 Mitarbeiter des Onlineportals Babelli.de beteiligt.

