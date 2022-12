fabulabs GmbH

Das sind die kuriosesten Babynamen aus 2022

Das Schwangerschaftsportal Babelli.de hat etwa 16% aller Geburtsmeldungen aus Deutschland von Januar bis Dezember 2022 ausgewertet. Mit dabei waren viele kuriose Vornamen. Alle der folgenden Namen sind eintragungsfähig und wurden tatsächlich 2022 vergeben.

Kuriose Mädchennamen:

Pearl Princess Diamond Destiny Shanzay Iochebed Polyxeni Schamira Sherilyn Ioana-Nectaria

Kuriose Jungennamen:

King Sultan Kuba Walker Freerk Willibald Rosen Silas-Enzo Colt Spiridon

All diese Namen wurden im Jahr 2022 nur einmal in Deutschland vergeben. Neben diesen kuriosen Vornamen gab es jedoch auch viele Namen, deren Schreibweise außergewöhnlich ist. Dazu zählen unter anderem Alixandra, Gjorgjina und Biatrisa.

"Wir raten Eltern dringend davon ab, ihren Kindern Namen zu geben, die in irgendeiner Form Mobbing-Potenzial haben. Häufig hilft es schon, den Namen laut auszusprechen, zu googeln oder die Meinung Dritter einzuholen. Das trifft auch auf die männlichen Vornamen Jooni und Jihad zu, die in diesem Jahr vergeben wurden.", so Patrick Konrad, Leiter der Vornamensstudie.

Eine Liste der 250 beliebtesten Vornamen aus 2022 gibt es hier: https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2022/

Über die Studie: Ausgewertet wurden 123.381 Geburtsmeldungen (16% der Geburten bundesweit) aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis zum 09. Dezember 2022. An der Auswertung, die zweimal jährlich erfolgt, waren 4 Mitarbeiter des Onlineportals Babelli.de beteiligt.

