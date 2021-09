PRIMAVERA LIFE

PRIMAVERA Aromapflege bringt Duft und Lebensfreude in die Pflege zuhause

Oy-Mittelberg (ots)

Wer sich um pflegebedürftige Angehörige kümmert oder selbst pflegebedürftig ist, wünscht sich zur Unterstützung hochwertige Produkte, die zuverlässig und gut wirken. Noch besser, wenn diese möglichst natürlich statt konventionell sind. Deswegen bietet der Bio- und Aromatherapie-Pionier PRIMAVERA seine bislang der professionellen Pflege vorbehaltenen Aromapflegeprodukte nach einem Relaunch jetzt auch für die Anwendung zuhause an. Mit den 100 Prozent naturreinen Fertigprodukten lassen sich unter anderem Muskel- und Gelenkbeschwerden unterstützend pflegen oder Mund- und Hautprobleme lindern. Die speziell konzipierten Mischungen aus wertvollen ätherischen Ölen, Pflanzenölen und Pflanzenwässern wirken ganzheitlich wohltuend und begleiten Betroffene wie Angehörige wirkungsvoll mit Duft und Lebensfreude.

"Wir von PRIMAVERA haben es uns zur Aufgabe gemacht, wirkungsvolle Produkte für die Pflege zu entwickeln - unabhängig davon, wo die Pflege erbracht wird", sagt PRIMAVERA-Mitgründer und -inhaber Kurt L. Nübling. "Weil die Zahl der zuhause Gepflegten ständig steigt und die Nachfrage nach naturheilkundlichen Verfahren weiter zunimmt, haben wir uns entschlossen, unsere bewährten Aromapflegeprodukte auch für die Anwendung zuhause anzubieten. Schließlich zählt das Ziel, mit ätherischen Ölen und deren Wirkung Heilsames in die Welt zu bringen, zu den Gründungsgedanken unseres Unternehmens."

In Abgrenzung zur Aromatherapie, die unter ärztlicher Aufsicht mit dem Ziel der Heilung durchgeführt wird, bezeichnet der Begriff der Aromapflege die Anwendung 100 Prozent naturreiner Pflanzenkräfte in Form von ätherischen Ölen, Pflegeölen und Pflanzenwässern in der Pflege. Dabei kommen die natürlichen Essenzen unterstützend und vorbeugend zum Einsatz. Aromapflege ist also genau wie die Aromatherapie eine komplementäre Methode, die den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele betrachtet. Die Öle können etwa dabei helfen, Hautprobleme zu lindern, bewusster durchzuatmen oder Schmerzen erträglicher zu machen. Dadurch verbessern sie die subjektive Lebensqualität.

"Aromapflege schenkt mit 100 % naturreiner Pflanzenkraft die Möglichkeit liebevoller Zuwendung, fördert das Vertrauen und Wohlbefinden", sagt Aromapflege-Fachberaterin Ursula Damith. "Sie unterstützt sowohl bei Herausforderungen in der täglichen Pflege zuhause als auch beim Umgang mit schwierigen Lebensphasen."

Pflege mit Duft und Berührung

Die Aromapflege-Serie von PRIMAVERA, die jetzt in Apotheken, im spezialisierten Fachhandel sowie bei therapeutischen Anwender*innen wie z. B. Heilpraktiker*innen und mobilen Pflegediensten erhältlich ist, vereint das ganze Wissen über die Wirkweise ätherischer Öle in bewährten Rezepturen. Sorgsam zusammengestellt, gebrauchsfertig und auch für Ungeschulte sicher in der Anwendung, sind die Produkte die perfekten Begleiter bei zahlreichen gesundheitlichen Herausforderungen in der Pflege zuhause.

Die Fertigprodukte enthalten ausschließlich 100 Prozent naturreine Inhaltsstoffe. Sie sind speziell für die Anwendung in der Pflege konzipiert. Angefangen bei der morgendlichen Waschung mit ätherischen Ölen und pflegenden Einreibungen oder Teilmassagen reicht die Palette der Anwendungsmöglichkeiten bis hin zu Kompressen und gezielt eingesetzten Wickeln oder einer an den persönlichen Vorlieben orientierten Raumbeduftung - etwa im Rahmen des abendlichen Einschlafrituals.

Körperliche Anwendungen gehen einher mit intensiver Zuwendung und ungeteilter Aufmerksamkeit. Zudem hilft die Kraft der Natur dem Geist dabei, zur Ruhe zu kommen. Die angenehmen Düfte der Pflanzenöle schaffen eine wohltuende Atmosphäre für die Lieben zuhause wie auch für die Anwender*innen selbst. "Damit unterstützen wir neben den Fachkräften jetzt auch pflegende Angehörige dabei, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensfreude der ihnen anvertrauten Menschen zu stärken", so Ursula Damith.

Zur Aromapflegereihe von PRIMAVERA zählen ein Muskel- & Gelenkmassageöl zur Mobilisierung, ein Intimpflegeöl zur begleitenden Pflege bei Inkontinenz, ein Körper Entspannungsöl für ausgleichende Einreibungen, Wickel und Auflagen sowie ein Mundpflegeöl zum Erhalt der Mundgesundheit. Weitere Produkte sind das Hämatompflegeöl zur Anwendung bei stumpfen Verletzungen und blauen Flecken sowie das Hautstärkungsöl, ein pflegendes Massageöl für aktives und bewusstes Durchatmen (Atmung Aktiv Öl bio) sowie - neu im Programm - der Haut-Intensiv-Balsam für besonders strapazierte und belastete Haut.

Hohe Qualität, anerkannte Kompetenz

Im professionellen Pflege- und Therapiebereich, also auf Kranken- oder Pflegestationen, zählt PRIMAVERA aufgrund der hohen Qualität seiner Produkte sowie der ausgewiesenen Kompetenz des Unternehmens seit Langem zu den bevorzugten Marken.

Die PRIMAVERA Akademie, gegründet aufgrund der großen Nachfrage zu pflegerischen Themen, ist seit Jahrzehnten einer der führenden Anbieter von Seminaren und Weiterbildungen. Die Idee, Produkte für die Anwendung in der Pflege zu konzipieren und auf den Markt zu bringen, ist dort auf Initiative von Seminarteilnehmer*innen entstanden. "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unser Wissen zu teilen und helfenden Händen mit der Kraft der Natur zur Seite zu stehen", so Damith.

Parallel treibt PRIMAVERA die Erforschung aromapflegerischer Anwendungen voran, um die Akzeptanz dieser naturheilkundlichen Anwendung durch eine bessere Studienlage weiter zu verbessern. Dazu kooperiert das Unternehmen unter anderem als offizieller Partner mit der Charité* Universitätsmedizin Berlin, wo derzeit eine Untersuchung zum Einsatz von Aromapflege bei Krebspatientinnen durchgeführt wird.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 17 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:

https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaet

Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

