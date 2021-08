KÜS-Bundesgeschäftsstelle

Licht-Test 2021 - Die KÜS ist dabei

KÜS beteiligt sich an Kfz-Beleuchtungsaktion

Bild-Infos

Download

Losheim am See (ots)

Sehen und gesehen werden! Dieser Satz gilt für viele Partys und gesellschaftliche Anlässe. Ganz besonders wichtig ist er jedoch, wenn es um die Beleuchtungsanlage des Kraftfahrzeuges geht. Nach wie vor war die Mängelgruppe "Lichttechnische Einrichtungen" auch aktuell im Jahre 2020 in der Bilanz der KÜS der Spitzenreiter.

Zu Beginn der "dunklen Jahreszeit" startet ab dem 1. Oktober 2021 auch wieder der kostenlose Licht-Test. Bereits zum 66. Mal geht es um die Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen an Kraftfahrzeugen. Bis zum 31. Oktober 2021 wird diese Aktion durchgeführt, mit dabei sind auch die Prüfingenieure der KÜS. Als Überwachungsorganisation bietet die KÜS diesen Service zusätzlich zu den bestehenden Leistungen, wie Hauptuntersuchungen inkl. Teiluntersuchung Abgas, Sicherheitsprüfungen, Änderungsabnahmen etc. an.

"Die Beleuchtungsanlage des Kraftfahrzeuges ist von enormer Bedeutung für die Sicherheit auf unseren Straßen. Dabei ist es ebenso wichtig, dass man selbst gut sieht, also die Scheinwerferanlage in Ordnung ist, als auch, dass man gesehen wird. Alle Leuchten am Fahrzeug, also Rück- und Bremsleuchten, Blinkanlage und auch zusätzliche Leuchten und Rückstrahler, müssen in einwandfreiem Zustand sein", sagt Florian Mai, der Technische Leiter der KÜS. Dass dies nicht immer so ist, zeigt die Mängelbilanz der KÜS aus dem vergangenen Jahr.

Ein besonderes Augenmerk werden die Prüfingenieure der KÜS auch auf die Nachrüstungen mit Leuchtmitteln, wie z. B. Tagfahrleuchten, haben. Sie sind hier genau die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Frage geht, was im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung erlaubt ist und was nicht, was Sinn macht und was nicht.

Ein Nichtbeachten der Vorschriften, etwa bei der Nachrüstung, kann sehr schnell bei der Hauptuntersuchung mit der Bewertung "Erheblicher Mangel" enden. Eine Plakette wird dann nicht erteilt. Auch im Falle eines Verkehrsunfalls könnte eine nicht genehmigte oder fehlerhafte Nachrüstung von lichttechnischen Einrichtungen möglicherweise Auswirkungen auf die rechtliche Beurteilung der Situation haben.

Mit Plakaten werden die teilnehmenden KÜS-Partner auf den Licht-Test 2021 aufmerksam machen. Nach erfolgter Überprüfung wird ein Aufkleber an der Windschutzscheibe angebracht, der die Teilnahme an der Aktion signalisieren soll. Die über 1.500 Prüfingenieure der KÜS werden die Beleuchtungsaktion getreu dem Firmenslogan der KÜS - "Mit Sympathie und Sachverstand" - durchführen.

Original-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell