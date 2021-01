Ralf Bohle GmbH

Extrem pannensicher: Der revolutionäre Fahrradschlauch aus Aerothan

Hier kommt der Fahrradschlauch der nächsten Generation: Schwalbes neuartiger Schlauch aus dem Kunststoff Aerothan erzielt Spitzenwerte bei Elastizität, Gewicht und Pannensicherheit - und kommt dabei ganz ohne Gummi aus. Für Rennrad, MTB und Trekkingbike.

Mit dem Aerothan Tube können Radsportler und Tourenfahrer jetzt ihre Grenzen weiter ausloten als je zuvor - dank herausragender Pannensicherheit, spürbarer Gewichtsersparnis oder der Möglichkeit, mit extrem niedrigem Luftdruck am Mountainbike zu fahren, ohne die Gefahr einer Panne zu erhöhen.

Der transparente, ab 41 Gramm leichte "Hauch von einem Schlauch" ist durch und durch innovativ: "Über fünf Jahre lang haben wir das Material in Zusammenarbeit mit der BASF bis ins kleinste Detail perfektioniert und sind dabei völlig neue Wege gegangen. Nur so konnten wir die scheinbaren Gegensätze von minimalem Gewicht und höchster Pannensicherheit vereinen", erläutert Felix Schäfermeier, Product Manager beim Reifen- und Schlauchhersteller Schwalbe in Reichshof-Wehnrath (NRW).

Neue Maßstäbe für Stabilität und Leichtigkeit

Schwalbes Aerothan-Schläuche sind deutlich robuster und widerstandsfähiger als Butyl-, Latex- oder andere Kunststoffschläuche, wie zahlreiche Tests belegen. So hält der Aerothan Tube im Stichtest, der das Eindringen eines kleinen Gegenstands simuliert, doppelt so lange durch wie andere Materialien. Auch in der Fallbeil-Prüfung hält er deutlich größeren Fallhöhen stand als die Vergleichsmodelle aus anderen Materialien. Einsame Spitze ist auch seine Hitzebeständigkeit, die bei Temperaturen von über 150°C bei 78 km/h getestet wurde. Kommt es doch einmal zu einem Defekt, platzen Aerothan Tubes nicht schlagartig, sondern die Luft entweicht nur langsam. Selbst bei extrem niedrigem Luftdruck bleibt er noch in seiner Form und das Fahrverhalten damit stabil - Durchschläge oder Burping ("Reifenwandern") verlieren ihren Schrecken.

Beim Gewicht punktet Aerothan mit Leichtigkeit - von 41 Gramm für das Rennrad über 61 Gramm für Allrounder bis 81 Gramm für das Mountainbike. Und beim Rollwiderstand liegt er etwa gleichauf mit dem traditionell schnellsten Schlauchmaterial Latex sowie Tubeless-Systemen.

"Trotz der hohen Formstabilität verfügt der Aerothan Tube über exzellente Elastizität und sorgt für ein weiches und zugleich dynamisch-präzises Fahrgefühl, das ich so noch nie erlebt habe", beschreibt Product Manager Felix Schäfermeier, selbst ehemaliger Radprofi, das Fahrerlebnis. Dem stimmt auch Patrick Lange, Ironman Hawaii-Weltmeister 2017 und 2018, zu: "Der Aerothan-Schlauch ist meine erste Wahl. Zum einen, weil sich im Vergleich zu herkömmlichen Tubes 100 Gramm pro Reifensatz einsparen lassen. Zum anderen begeistert mich der geringere Rollwiderstand: Vor allem beim Beschleunigen wird dieser Unterschied maximal spürbar."

Schwalbes neuer Aerothan Tube ist im Fahrradfachhandel verfügbar und kostet je nach Größe ab 27,90 Euro. Weitere Informationen: https://schwalbe.com/aerothan/

Schwalbe - ganz auf Fahrradreifen und Schläuche eingestellt

Mit ihrer Marke Schwalbe ist die Ralf Bohle GmbH Europas Marktführer für Fahrradreifen und -schläuche. Das 1922 gegründete Familienunternehmen beschäftigt 175 Mitarbeiter in seiner weltweiten Logistik-Zentrale in Reichshof, hinzu kommen 60 Mitarbeiter in fünf Tochterunternehmen in Europa und Nordamerika.

