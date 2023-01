PIZ Personal

Neues Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in Augsburg

Augsburg (ots)

Am 21.01.2023 öffnet um 10 Uhr das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in Augsburg an einem neuen Standort seine Türen. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, Eva Weber sowie der Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid werden bei der feierlichen Neueröffnung dabei sein.

Mit über 1.000 Berufsbildern in militärischen sowie zivilen Laufbahnen und mehr als 40 Ausbildungsberufen gehört die Bundeswehr zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. In den Karriereberatungsbüros haben Interessierte die Möglichkeit sich in einem ausführlichen Gespräch über die vielfältigen und individuellen Karrieremöglichkeiten zu informieren.

So ist auch das Karriereberatungsbüro Augsburg vor allem Dreh- und Angelpunkt für Interessenten am Arbeitgeber Bundeswehr aus der Metropolregion Augsburg. Zugleich dient es als Plattform zum Austausch mit Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Politik im Bereich "Ausbildung, Beruf und Karriere". Auch der informative Austausch mit Multiplikatoren an Schulen, im elterlichen Umfeld und in den sozialen Netzwerken ist ein wesentlicher Baustein des Beratungskonzeptes. Mit dem Berufsförderungsdienst (BFD) gelingt es zudem, ausscheidende Zeitsoldaten nach ihrer Verpflichtungszeit höherqualifiziert wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir zum einen für Interessierte ein hoch attraktiver Arbeitgeber sind, und zum anderen einen großen Mehrwert durch Weiterqualifizierung für Wirtschaftsunternehmen bieten", so Oberst Zinsmeister, Leiter des Karrierecenter der Bundeswehr München.

"Wir möchten ab sofort die neuen Räumlichkeiten in der Augsburger Depotstraße nutzen, um bestehende Kooperationen zu intensivieren, vor allem aber auch neue Multiplikatoren herzlich einladen mit uns hier ins Gespräch zu kommen."

Sie sind herzlich eingeladen, uns am Eröffnungstag zu besuchen und mit Verantwortlichen vor Ort zu sprechen.

Karriereberatungsbüro Augsburg:

Adresse: Depotstraße 5 ½, 86199 Augsburg

Öffnungszeiten:

Mo - Do: 8-16 Uhr

Fr: 8-12 Uhr (Nach Absprache Terminvergabe auch außerhalb der

regulären Öffnungszeiten möglich.)

Hinweise für Medienvertreterinnen und Medienvertreter:

Eröffnungsdatum: 21.01.2023, 10 Uhr

Wenn Sie an dem Termin teilnehmen möchten bitten wir um eine kurze Anmeldung per Email. Akkreditierungsschluss ist Donnerstag, 19. Januar, 16 Uhr.

Original-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuell