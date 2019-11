Presse- und Informationszentrum Personal

"Mach was du liebst" trifft "Mach was wirklich zählt" - Bundeswehr beim "Absolventenkongress Köln 2019"

Köln (ots)

Am 21. und 22. November 2019 ist die Bundeswehr beim 30. Absolventenkongress Köln in den Messehallen der Domstadt mit einem Informationsstand vertreten. Auf dem knapp 150qm großen Areal in Halle 8 informiert die Bundeswehr über Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften.

"Mach was du liebst" lautet das Motto der Veranstaltung, die jedes Jahr über 15.000 Studenten und Berufseinsteiger anzieht - "Mach was wirklich zählt" das einer aktuellen Kampagne der Bundeswehr. Auf der Messe soll Interesse geweckt werden. Hier stehen den Besuchern Karriereberater zu allen Fragen rundum den Arbeitgeber Bundeswehr Rede und Antwort. Darüber hinaus werden den Besuchern auch Großgeräte wie der Eagle IV der Sanitäter aus Augustdorf oder der Dingo der Fernmelder aus Gerolstein vorgestellt. Die Bundeswehr zählt mit über 260.000 militärischem und zivilem Personal zu den größten und mit über 1000 Berufsbildern zu den vielfältigsten Arbeitgebern in Deutschland.

Interessenten sind herzlich eingeladen sich auf der Messe oder auf machwaswirklichzählt.de zu informieren.

