Karriere-Hotline der Bundeswehr - Kommunikationscenter in Stuttgart jetzt bundesweit

Seit dem 6. November läuft die Karriere-Hotline der Bundeswehr vollständig über das Kommunikationscenter des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr in Stuttgart. Durch die zentrale Terminvergabe können den Bundeswehr-Interessenten bundesweit verschiedene Termine in den heimatnahen Karriereberatungsbüros vorgeschlagen werden. Die Karriereberatung ist von nun an nicht mehr mit telefonischen Erstkontakten gebunden, sondern kann sich voll auf das Thema "Beratung" konzentrieren. Die potenziellen Bewerber entscheiden somit von nun an selbst, wann und wo sie beraten werden möchten. Neben Telefonie und Terminvergabe werden jetzt auch E-Mailverkehr und zukünftig ein Karrierechat zentral angeboten. Das erlaubt eine synchronisierte Terminplanung zwischen dem zentralen Kommunikationscenter der Bundeswehr und den jeweiligen Karriereberatungsbüros.

Kommunikationscenter der Bundeswehr

Ansprechzeiten: Montag bis Freitag 8:00 - 20:00 Uhr Erreichbarkeit: 0800/9800880

