Initiativkreis Ruhr GmbH

Guido Kerkhoff folgt auf Rolf Buch als neuer Moderator des Initiativkreises Ruhr

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Ab dem 1. Januar 2025 wird Guido Kerkhoff, CEO der Klöckner & Co SE, gemeinsam mit Götz Erhardt, Senior Managing Director bei Accenture, das Wirtschaftsbündnis lenken.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gratuliert zu 35 Jahren Initiativkreis Ruhr

Commerzbank AG, Tiemeyer Gruppe und Ardex GmbH sind neue Partnerunternehmen

Startup Factory und World University Games als Chancen für die Region

Die Vollversammlung des Initiativkreis Ruhr Vereins, der sich aus den CEOs, Geschäftsführenden und Rektoren der über 70 Partnerunternehmen und -institutionen des Bündnisses zusammensetzt, hat gestern ein neues Moderatoren-Team einstimmig gewählt. Ab dem 1. Januar 2025 werden Guido Kerkhoff und Götz Erhardt das Wirtschaftsbündnis für die Dauer von zwei Jahren leiten. Die Vollversammlung tagte am Donnerstagabend in den Räumlichkeiten des Gastgeberunternehmens FUNKE Mediengruppe in Essen.

Neue Moderatoren ab 2025

Die amtierenden Moderatoren Rolf Buch, CEO von Vonovia, und Dr. Andreas Maurer, Senior Partner BCG, führen seit Anfang 2021 den Initiativkreis. Beide hatten ihre Amtszeit um zwei weitere Jahre verlängert. "Wir freuen uns, mit Guido Kerkhoff und Götz Erhardt zwei erfahrene und würdige Nachfolger gewonnen zu haben und gratulieren ihnen herzlich zur Wahl", sagte Rolf Buch.

"Allen Mitgliedern danken wir für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen vier Jahren. Wir freuen uns, dass unsere Nachfolger, die Projekte in unserem Sinne fortführen und weiterentwickeln", betonte Co-Moderator Dr. Andreas Maurer.

Glückwünsche vom NRW-Ministerpräsidenten

Im Februar 1989 wurde der Initiativkreis Ruhr unter anderem vom damaligen Deutsche Bank-Vorstand Dr. Alfred Herrhausen gegründet. Anlässlich des 35-jährigen Bestehens und der Wahl der neuen Moderatoren richtete sich Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, in einer Videobotschaft an die Mitglieder. "Kaum eine Region in Europa ist so durch andauernden Wandel geprägt wie das Ruhrgebiet. Vom Zentrum der Montanindustrie hat es sich zur modernen Metropolregion in der Mitte Europas gewandelt. Hier schlägt das industrielle Herz Nordrhein-Westfalens - das soll auch in Zukunft so sein. Von der Kohle zur KI, das wird im Ruhrgebiet mit seiner einmaligen Forschungs- und Wirtschaftsstärke schon heute umgesetzt", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in einer Grußbotschaft. "Der Initiativkreis Ruhr trägt mit seiner Arbeit maßgeblich zur Erfolgsgeschichte des Ruhrgebiets bei. Seit 35 Jahren werden hier Impulse für die Region gesetzt und Perspektiven erarbeitet. Die mehr als 70 Unternehmen und Organisationen im Initiativkreis Ruhr stehen für die geballte Innovationskraft des Ruhrgebiets und sie alle verbindet ihre Liebe zur Heimat und ihr Antrieb, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zu 35 Jahren Initiativkreis Ruhr und Danke für das große Engagement für eine herausragende Region!"

Verbinden. Vernetzen. Zukunft gestalten.

Unter dem Motto "Verbinden. Vernetzen. Zukunft gestalten" führten Rolf Buch und Dr. Andreas Maurer den Initiativkreis vier Jahre lang in einer Zeit, die von einer Reihe globaler Krisen geprägt war. Sie initiierten unter anderem das Stadtteilprojekt Urbane Zukunft Ruhr gemeinsam mit der Stadt Duisburg und riefen das Startup-Projekt BridgeBuilder ins Leben. Mit der Netzwerk-Eventreihe her.summit förderten Sie den Austausch unter Managerinnen an Rhein und Ruhr. Darüber hinaus setzten sie sich mit einer umfassenden Europakampagne gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern aus den Partnerunternehmen des Initiativkreises Ruhr für Demokratie, Toleranz und die Werte der Europäischen Union ein. Zudem konnten sie in diesen vier Jahren viele weitere Mitglieder für den Initiativkreis gewinnen.

"Wir danken Rolf Buch und Dr. Andreas Maurer für ihren wertvollen Einsatz für unsere Region. Daran werden wir anknüpfen. Es ist uns eine Ehre, von den Mitgliedern gewählt worden zu sein, und wir freuen uns darauf, in den kommenden zwei Jahren einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Region zu leisten", sagte Guido Kerkhoff. Die Übergabe der Ämter wird im Frühjahr des kommenden Jahres im Rahmen des Ruhr Dinners in festlichem Ambiente unter Beteiligung der Landesregierung stattfinden.

Startup Factory als große Chance für das Ruhrgebiet

Das neue Moderatoren-Team wird sich künftig verstärkt dem regionalen Startup-Ökosystem widmen. Die RAG-Stiftung, der Innovation Hub BRYCK und die Universitätsallianz Ruhr haben das Ruhrgebiet durch eine Bewerbung beim EXIST Leuchtturmwettbewerb Startup Factories der Bundesregierung ins Rennen gebracht. Auf der Vollversammlung rief Götz Erhardt zur Beteiligung der Partnerunternehmen an dieser historischen Chance auf. "Der Wettbewerb bietet uns die einmalige Gelegenheit, die regionalen Startup-Aktivitäten auf ein neues Level zu heben. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft entscheidend, um das Ruhrgebiet als einen führenden Startup-Hotspot in Europa zu etablieren", sagte Götz Erhardt.

Verstärkung durch drei neue Partnerunternehmen

Für dieses und andere Vorhaben erhält das Wirtschaftsbündnis durch drei neue Partnerunternehmen weitere Unterstützung. Die Vollversammlung begrüßte die Commerzbank mit dem Bereichsvorstand Dr. Stefan Otto, die Tiemeyer Gruppe mit dem Vorstandsvorsitzenden Heinz-Dieter Tiemeyer und Ardex mit dem CEO Mark Eslamlooy und nahm sie als neue Mitglieder auf.

World University Games

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, war zu Gast auf der Vollversammlung und stellte die FISU World University Games vor, die 2025 vorrangig im Ruhrgebiet stattfinden werden. Die World University Games für Studentinnen und Studenten, früher bekannt als Universiade, ist die weltweit größte Multisportveranstaltung nach den Olympischen und Paralympischen Spielen. Erstmals seit der Ausrichtung 1989 in Duisburg wird die Veranstaltung wieder in Deutschland stattfinden. Duisburg wird im kommenden Jahr zum zweiten Mal Gastgeber.

Christoph Rüth, Konzerngeschäftsführer der FUNKE Mediengruppe, war Gastgeber des Abends und sagte: "Ich freue mich sehr, dass FUNKE heute Gastgeber für diese wichtige Veranstaltung sein durfte. Wir sind als Mediengruppe deutschlandweit aktiv, das Herz von FUNKE schlägt aber weiterhin im Ruhrgebiet: Hier liegen unsere Wurzeln und von hier aus gestalten wir auch gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller FUNKE-Standorte die Zukunft der Medienlandschaft - immer im Sinne unserer Vision: Journalismus für eine offene, informierte Gesellschaft." Im Anschluss an die Sitzungen hatten die Mitglieder die Gelegenheit, bei einer Führung durch das Medienhaus einen Einblick in die Redaktion zu bekommen.

Original-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuell