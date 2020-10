UNIQ GmbH

Corona-Herbst: Die goldene Jahreszeit in Deutschland genießen

Holzwickede (ots)

Die Temperaturen sinken, die Bäume färben sich bunt und man versucht, die letzten warmen Sonnenstrahlen einzufangen. Jetzt ist die Zeit für alles, was die Energiereserven für die Wintermonate auffüllt: ausgiebige Spaziergänge, Wanderungen, Wellness oder gemütliche Abende vor dem Kamin. Die Redaktion und die Community des Online-Reiseportals Urlaubsguru wissen, wo man den goldenen Herbst in Deutschland besonders gut genießen kann.

Indian Summer

Auf in die Natur! Der Begriff Indian Summer beschreibt ein Wetterphänomen, das in Kanada vorkommt. Dort ist der Herbst mit den leuchtenden Blätterfarben der Wälder, milden Temperaturen und blauem Himmel besonders schön. Nicht unbedingt warm, aber mit Schal und Mütze ebenfalls ein Highlight ist der Indian Summer in Deutschland. Zum Beispiel im Bayerischen Wald, der zur größten Waldlandschaft Mitteleuropas zählt, zwei Naturparks sowie eine beeindruckende Tierwelt, Gewässer und Naturdenkmäler besitzt. Ein prachtvolles Herbstpanorama bietet auch eine Fahrt mit der Brockenbahn auf den höchsten Gipfel Norddeutschlands und Blick auf den Nationalpark Harz. Die Dampflokomotiven fahren auch während der Corona-Zeit, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Mystische Waldlandschaften warten auf Besucher im Spreewald. Mit dem hauseigenen Paddelboot geht es über die Spreeverzweigungen und Fließe auf Entdeckungstour. Anschließend wartet ein gemütlicher Abend vor dem Kamin in einem der vielen romantischen kleinen Häuser mitten im Wald.

Wanderurlaub und Wein

Für alle Weinliebhaber lohnen sich im Herbst Wanderungen durch die Weinregionen Deutschlands. Die älteste und bekannteste Weinregion liegt an der Mosel. Zu einer Weinbergwanderung gehört auch immer der Besuch auf einem Weingut und mindestens ein Glas guter Wein. Genuss und Natur lassen sich auch in der Pfalz kombinieren. Normalerweise feiert man hier im Herbst auf unzähligen Weinfesten die traditionelle Weinregion. Dieses Jahr ist alles anderes, aber die Winzer freuen sich dennoch auf Besucher. Neben der Verköstigung von unterschiedlichen Weinsorten kann man diese auch meistens direkt vor Ort kaufen. Als Pfälzer Wandermenü werden die über eine Länge von fast 1.300 Kilometern ausgewiesenen Prädikatswanderwege beschrieben. Sie führen an urigen Hütten und regionaltypischen Einkehrmöglichkeiten vorbei.

Damit man den Wein richtig genießen kann und sich keine Gedanken um den Rückweg machen muss, werden auch Übernachtungen auf einem Weingut oder in anderen außergewöhnlichen Unterkünften wie einem riesigen Weinfass angeboten. Die Auszeit in einer Weinregion lässt sich auch gut mit Wellnessangeboten kombinieren.

Entspannung für Körper, Geist und Seele

Wenn das Laub fällt, die Tage kürzer und vor allem dunkler werden, fällt man schnell in ein Stimmungstief. Den sogenannten Winterblues kann man die Stirn bieten, indem man sich und seinem Körper etwas Gutes tut. Für eine gemütliche und ausgeglichene Stimmung sorgen Thermenbesuche. Einfach mal die Seele baumeln lassen, entspannen und den Alltagsstress vergessen. Ein Thermenbesuch während der Corona-Zeit ist undenkbar? Falsch gedacht. Die Betreiber haben Hygienekonzepte erarbeitet, die einen sicheren Besuch ermöglichen. Beispielsweise ist die Besucheranzahl häufig begrenzt und die aktuelle Auslastung kann online abgerufen werden. Beim Thermeneintritt ist eine Selbstauskunft über den Gesundheitszustand abzugeben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird unterschiedlich gehandhabt. Auf den Websites der Thermen sind detaillierte Informationen zu den Hygienemaßnahmen einzusehen.

Tipps der Community

Neben den Tipps der Redaktion zu Herbst-Aktivitäten in Deutschland wurde die Community des Online-Reiseportals nach ihren Lieblingsplätzen im Herbst gefragt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch der Gartenschau "Blühendes Barock" in den Ludwigsburger Schlossgärten? Die 30 Hektar großen Gärten des Residenzschlosses Ludwigsburg locken mit ihrer Blütenpracht und Gartenkunst. Für alle, die es eher an die Küste zieht, lohnt sich ein Abstecher in den Vareler Hafen im Süden des Jadebusens. Über die Hafenpromenade schlendern, die frische Meeresluft einatmen und in ein gemütliches Café einkehren oder sich mit einem Fischbrötchen stärken - ein Tag am Meer könnte nicht besser sein. Im Paderborner Land gibt es im Ringelsteiner Wald jede Menge zu entdecken. Auf dem circa 17 Kilometer langen Wanderweg erreicht man über 400 Jahre alte Grenzsteine, die historische Geschichten über verschiedene Herrschaftsbereiche erzählen.

Mehr Informationen zu Aktivitäten im goldenen Herbst in Deutschland gibt es hier: https://www.urlaubsguru.de/deutschlandliebe/herbst-deutschland/

