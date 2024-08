Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hauck Aufhäuser Lampe ernennt Sebastian Marquenie zum Niederlassungsleiter in Luxemburg

Ab dem 01. August 2024 übernimmt Sebastian Marquenie die Position des Niederlassungsleiters der Luxemburger Niederlassung von Hauck Aufhäuser Lampe. Er tritt die Nachfolge von Edmund Leinweber an, der nach 10 Jahren als Niederlassungsleiter die Verantwortung übergibt und Mitte 2025 in den Ruhestand tritt. In seiner neuen Funktion verantwortet Sebastian Marquenie alle Operations-Bereiche und berichtet direkt an Gordan Torbica, Chief Risk, Technology & Operations Officer der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Mit der Ernennung verstärkt er das Luxemburger Leitungsteam um Claudine Goedert und Marc Kriegsmann.

"Mit seiner tiefgehenden Kenntnis des Luxemburger Marktes und seiner langjährigen Erfahrung in der Bankenbranche ist Sebastian eine wertvolle Bereicherung für unsere Niederlassungsleitung vor Ort. Ich bin zuversichtlich, dass er die Operations-Bereiche mit herausragendem Erfolg leiten und unsere strategischen Ziele weiter vorantreiben wird", sagt Gordan Torbica, Mitglied des Vorstands bei Hauck Aufhäuser Lampe. "Zugleich bedanken wir uns vielmals bei Edmund Leinweber für seine Leistungen in den vergangenen 17 Jahren sowie für die langfristig angelegte Nachfolgeplanung. Er hat unseren Standort in Luxemburg maßgeblich mit aufgebaut und strategisch weiterentwickelt."

Sebastian Marquenie verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Operations. Seit Februar 2020 verantwortet er als Head Securities Operations die Verwaltung von Stammdaten, die Abwicklung von Derivate- und Wertpapiertransaktionen, das regulatorische Reporting sowie Custody Services. Zuvor war er als Abteilungsleiter des Operations Office der Bank tätig. Vor seiner Zeit bei Hauck Aufhäuser Lampe bekleidete Marquenie verschiedene Leitungspositionen bei Sal. Oppenheim und der UBS in Luxemburg.

Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine rund 230 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Gordan Torbica. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermogensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.

