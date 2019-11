Waterland

Waterlands Enreach expandiert durch Zukäufe in Großbritannien, Spanien, Dänemark und den Niederlanden

Hamburg (ots)

Waterland beschleunigt Entwicklung von Unified-Communications-as-a-Service-Gruppe zu europäischem Marktführer // Mit der Integration von masvoz gelingt Enreach der Markteintritt in Spanien, zugleich erweitert die Gruppe ihr Produktportfolio um cloud-basierte // Britische Network Telecom, dänische M Mobility und niederländische Crystal Networks stoßen zur Gruppe // Der Gruppenumsatz von Enreach summiert sich auf circa 180 Millionen Euro

Innerhalb kurzer Zeit hat Waterland Private Equity ein europaweit führendes Unternehmen im Unified-Communications-as-a-Service-Sektor (UCaaS) geformt, das seit September unter dem Namen Enreach firmiert. Der Investor unterstützt den Wachstumskurs von Enreach um die deutsche Swyx, die niederländische Voiceworks und die französische Centile vor allem auch bei Zukäufen und Partnerschaften. In den vergangenen zehn Wochen hat sich der Expansionskurs der Gruppe nochmals beschleunigt. Mit dem Erwerb von vier Cloud-Kommunikationsanbietern baut Enreach seine marktführende Position in mehreren europäischen Ländern aus und erreicht zudem den Markteintritt in Spanien, einen der europaweit wachstumsstärksten UCaaS-Märkte. Im September erwarb Enreach die niederländische Crystal Networks und die britische Network Telecom. Im Oktober stieß die dänische M Mobility zur Gruppe. Mit masvoz, einem in Barcelona ansässigen und auf cloud-basierte Telekommunikationslösungen für den B-to-B-Bereich spezialisierten Anbieter, integriert Enreach nun einen starken Player im spanischen Markt. Mit den aktuellen Akquisitionen hat die Gruppe mittlerweile europaweit zwölf Unternehmen integriert. Enreach nimmt im UCaaS-Sektor eine führende Position in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und nun auch in Spanien ein. Der Gruppenumsatz summiert sich auf circa 180 Millionen Euro. Die Unternehmen der Gruppe beschäftigen insgesamt über 850 Mitarbeiter in acht Ländern.

Seit dem Einstieg in den wachstumsstarken UCaaS-Markt unterstützt Waterland Enreach mit Finanzkraft und strategischem Know-how. Der zielgerichtete Ausbau der europaweiten Präsenz von Enreach in mehreren Ländern sowie der Eintritt in neue, besonders attraktive Märkte sind wesentliche Bausteine der Wachstumsstrategie.

Masvoz führender Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen im B-to-B-Bereich

Mit der Integration von masvoz mit Sitz in Barcelona kommt erstmals ein spanischer UCaaS-Player zur europäischen Gruppe. Masvoz hat sich seit Gründung im Jahr 2002 zu einem führenden Anbieter von Telekommunikationsleistungen für Geschäftskunden in Spanien mit heute rund 70 Mitarbeitern entwickelt. Gerade für die unterschiedlichen Kommunikationskanäle von Service- und Kontakt-Centern von Unternehmen gilt masvoz mit seinen cloud-basierten Lösungen als die Nummer Eins am spanischen Markt. Über eine von masvoz eigenentwickelte Kommunikationsplattform laufen täglich mehr als eine halbe Million Anrufe. Insgesamt zählen mehr als 1.500 Unternehmen zu den Kunden von masvoz.

"Mit masvoz haben wir die ideale Plattform für den Markteintritt in Spanien, einem der am schnellsten wachsenden UCaaS-Märkte in Europa. Die Kunden von masvoz können nun von einem breiteren Produktportfolio der Enreach-Gruppe profitieren. Enreach hat wiederum die Möglichkeit, sein eigenes Angebot auszuweiten und um hervorragende Lösungen für Kontakt- und Service-Center von Unternehmen zu ergänzen. Gemeinsam wollen wir ein starkes Netzwerk von führenden Unternehmen des UCaaS-Sektors schaffen", kommentiert Enreach-CEO Stijn Nijhuis.

Ausbau der Marktpräsenz in Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden

Die britische Network Telecom, die dänische M Mobility sowie die niederländische Crystal Networks verstärken die Präsenz von Enreach in den jeweiligen Märkten. Dort waren mit Voiceworks in den Niederlanden, dem internationalen Geschäft von Swyx und Centile in Großbritannien sowie ipnordic in Dänemark Unternehmen der Gruppe schon zuvor stark vertreten, teilweise auch marktführend in ihrem Segment. Network Telecom ist ein führender britischer Telekommunikationsanbieter, der mit über 100 Mitarbeitern seit 1997 Geschäftskunden in Großbritannien dabei unterstützt, ihre Kommunikation zu optimieren und dabei mehr als 2.000 kleinere Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen aus den Bereichen IP- und Cloud-Telefonie, Verbindungen und Anschlüsse, Mobilfunk sowie IT-Services unterstützt. Die 2010 gegründete und in Kopenhagen ansässige M Mobility bietet als "One-Stop-Shop" Telekommunikationslösungen und Hardware, die zu kundenindividuellen Lösungen gebündelt werden. Auch im Fokus von M Mobility und seiner 25 Mitarbeiter stehen kleine und mittelständische Unternehmen. Mit der schnell wachsenden, 2010 gegründeten, niederländischen Crystal Networks stößt ein junges und technologisch besonders innovatives Unternehmen zu Enreach, das mit seinen 20 Mitarbeitern den technologischen Wandel von der Telekommunikation zur Informationstechnologie kompetent abbildet und kleineren sowie mittelgroßen Unternehmen komplett ausgestattete Arbeitsplätze bietet.

Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner von Waterland Private Equity, sagt: "Das Ziel von Waterland ist klar: Wir wollen Enreach strategisch und mit unserer Finanzkraft dabei unterstützen, die Nummer Eins im europäischen UCaaS-Markt zu werden. Mit der Integration von vier Unternehmen in wenigen Wochen ist die Gruppe dabei einen sehr großen Schritt vorangekommen. Jedes einzelne Unternehmen, das neu zur Gruppe stößt, ist dafür ein wichtiger und wertvoller Baustein. Mit masvoz ist Enreach nun zudem im spanischen Markt präsent - ein Meilenstein unserer europäischen Wachstumsstrategie."

Waterland übernimmt gut aufgestellte Mittelständler, die sich in fragmentierten Märkten mit Konsolidierungspotenzial bewegen, um sie bei der raschen internationalen Expansion zu unterstützen. Solch ein fragmentierter Markt mit großem Wachstumspotenzial ist die UCaaS-Branche. Einzelne Business-Kommunikationsdienste in Unternehmen werden dabei über eine Benutzeroberfläche zusammengeführt: von klassischer Telefonie und Videokonferenzen über Voice- und E-Mail bis hin zu Collaboration-Anwendungen, Screensharing und Instant Messaging. Dabei können Mitarbeiter die Dienste jederzeit, ortsunabhängig und von unterschiedlichen Endgeräten aus nutzen. Der Markt wächst, da bei immer mehr Firmen und ihren Mitarbeitern die Themen Home-Office, Mobilität und standortübergreifendes Arbeiten eine wichtige Rolle spielen.

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (Manchester), Dänemark (Kopenhagen) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden sechs Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.

Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt und kam in den vergangenen HEC/Dow Jones Private Equity Performance Rankings regelmäßig unter die Top 3 der weltweit führenden Private Equity-Firmen.

Pressekontakt:

IWK GmbH

Dr. Reinhard Saller

T: +49 89 2000 30 30

E: waterland@iwk-cp.com

Original-Content von: Waterland, übermittelt durch news aktuell