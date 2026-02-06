Centrum für Strategie und Höhere Führung - glh GmbH
17. Sicherheitsreport Deutschland - Einladung zur Pressekonferenz
Berlin (ots)
Termin: Dienstag, 10. Februar 2026
Uhrzeit: 9.00 Uhr
Link zur Live-Übertragung: https://us04web.zoom.us/j/79137074086?pwd=Va8cZrc6mzjJ4avWsfbXOk8XRLQvp0.1
Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, und
Prof. Dr. Klaus Schweinsberg, Centrum für Strategie und Höhere Führung,
präsentieren die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen Sicherheitsreports 2026.
Der Sicherheitsreport erscheint seit 2011 jährlich und basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zwischen 6. - 19. Januar 2026, unter anderem zu diesen Themen:
- Zunehmende Ängste vor deutscher Beteiligung bei militärischen Konflikten
- Die USA werden verstärkt als Sicherheitsrisiko gesehen
- Wachsendes Zutrauen in Bundeswehr, Zweifel an Stärke der NATO
- Breite Mehrheit für verpflichtendes Dienstjahr
- Weiter rückläufiges Sicherheitsgefühl
- Gefährdung kritischer Infrastruktur rückt ins Bewusstsein
Pressekontakt:
Anmeldung und Interviewwünsche bitte an:
markus.foederl@glh-online.com
Original-Content von: Centrum für Strategie und Höhere Führung - glh GmbH, übermittelt durch news aktuell