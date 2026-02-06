PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Centrum für Strategie und Höhere Führung - glh GmbH

17. Sicherheitsreport Deutschland - Einladung zur Pressekonferenz

Berlin (ots)

Termin: Dienstag, 10. Februar 2026

Uhrzeit: 9.00 Uhr

Link zur Live-Übertragung: https://us04web.zoom.us/j/79137074086?pwd=Va8cZrc6mzjJ4avWsfbXOk8XRLQvp0.1

Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, und

Prof. Dr. Klaus Schweinsberg, Centrum für Strategie und Höhere Führung,

präsentieren die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen Sicherheitsreports 2026.

Der Sicherheitsreport erscheint seit 2011 jährlich und basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zwischen 6. - 19. Januar 2026, unter anderem zu diesen Themen:

  • Zunehmende Ängste vor deutscher Beteiligung bei militärischen Konflikten
  • Die USA werden verstärkt als Sicherheitsrisiko gesehen
  • Wachsendes Zutrauen in Bundeswehr, Zweifel an Stärke der NATO
  • Breite Mehrheit für verpflichtendes Dienstjahr
  • Weiter rückläufiges Sicherheitsgefühl
  • Gefährdung kritischer Infrastruktur rückt ins Bewusstsein

Pressekontakt:

Anmeldung und Interviewwünsche bitte an:
markus.foederl@glh-online.com

Original-Content von: Centrum für Strategie und Höhere Führung - glh GmbH, übermittelt durch news aktuell

