UEFA Europa League und UEFA Conference League Trophy Tour: UC3 und FlixBus bringen die Trophäen nach Berlin

+++ Fußballfans aufgepasst: Großes Event am 10. Mai von 15 - 18 Uhr in der Mall of Berlin

+++ Fußballstar Sebastian Rode und die Pokale der UEL und UECL live vor Ort sehen

+++ Gewinnspiel für Fans vor Ort: Tickets für die Finals gewinnen

Als offizieller Partner der UEFA für die UEFA Europa League und die UEFA Conference League Trophy Tour transportiert Flix die Pokale der beiden Wettbewerbe mit FlixBus quer durch Europa - vom UEFA-Hauptquartier in Nyon bis zu den Endspielen in Bilbao und Breslau. Der nächste Stopp vor den Finals im Rahmen der UEFA Trophy Tour ist Berlin. Morgen, am 10. Mai 2025, bringt Flix die begehrten Pokale der zwei Wettbewerbe direkt in die Hauptstadt und bietet Fans ein einzigartiges Fußballerlebnis.

10. Mai: Fußballevent in der Mall of Berlin mit Starfußballer Sebastian Rode

Von 15:00 bis 18:00 Uhr wird die Mall of Berlin zum Zentrum für Fußballfans. Die Besucher haben die Möglichkeit, Fotos mit den beiden legendären Pokalen zu machen und ein Meet & Greet mit Sebastian Rode, UEFA-Europa-League-Sieger und ehemaliger Kapitän von Eintracht Frankfurt, zu erleben. Außerdem gibt es exklusiv für Fans vor Ort, Finaltickets für die UEFA Europa League und UEFA Conference League zu gewinnen.

UC3 und Flix verbinden Menschen und Stadien

Guy-Laurent Epstein, Co-Geschäftsführer bei UC3, sagt: "Flix trägt dazu bei, die Magie des europäischen Fußballs zu den Fans in aller Welt zu bringen, indem das Unternehmen sich dafür einsetzt, Gemeinschaften in ganz Europa durch nachhaltige, kollektive Mobilität zu verbinden."

Alexander Schlüter, Vice President Marketing & Customer Product bei Flix, ergänzt: "Bei dieser Tour geht es um mehr als Fußball - es geht darum, Menschen und Orte auf nachhaltige Weise zu verbinden. Durch unsere Partnerschaft mit UC3 bieten wir für Fans die Möglichkeit, dem Spiel näher zu kommen und dabei bequem und verantwortungsbewusst zu reisen."

Weitere Informationen zum Event, das Video zur UEFA Trophy Tour 2025 und das Gewinnspiel für Finaltickets gibt es hier.

