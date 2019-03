Smaato

In-App-Unternehmen Smaato holt Datenschutz-Spezialistin Dajana Eberlin an Bord

Smaato, führende globale Echtzeit-Werbeplattform für In-App-Advertising, hat Dajana Eberlin (34) zur neuen internen Datenschutzbeauftragten bestellt. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören die Überprüfung bestehender Datenverarbeitungsvorgänge innerhalb der Plattform von Smaato sowie die Analyse der Datenschutzanforderungen für kommende neue Geschäftsmodelle, darunter die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Dienstleistungen von Smaato.

Eberlin verfügt über die Universitätsabschlüsse LL.M. in Information Law mit Schwerpunkt IT-Law und Data Protection, sowie LL.B. in Business Law. Die Juristin hat mehr als acht Jahre Berufserfahrung in der Operationalisierung von Gesetzen zum Datenschutz und zur Achtung der Privatsphäre in internationalen Organisationen. Zuletzt war sie als Head of Data Protection EMEA und als EU-Datenschutzbeauftragte bei Olympus Europa tätig, davor mehrere Jahre als Senior Manager Datenschutz und stellvertretende Datenschutzbeauftragte bei Tchibo. Sie ist zudem Mitglied der IAPP (International Association of Privacy Professionals).

Smaato ist die führende globale Real-Time Advertising Plattform und verbindet über 10.000 Werbetreibende - darunter 91 der Top 100 Ad Age Marken - mit über 90.000 App Entwicklern und mobilen Web Publishern. Smaato managt bis zu 20 Milliarden mobile Ad Impressions täglich und erreicht über eine Milliarde Unique Mobile Users pro Monat. Das Unternehmen wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco über Niederlassungen in Berlin, Hamburg, New York City, Shanghai, und Singapore. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smaato.com.

