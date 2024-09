Mast-Jägermeister SE

Der Jägermeister SAVE THE NIGHT Fund 2024 ist zurück

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfenbüttel (ots)

100.000 Euro zur Förderung innovativer Projekte

Bewerbungsphase vom 10. September bis 4. November 2024

Neues Advisory Board mit herausragenden Persönlichkeiten der Club- und Kulturszene

Der SAVE THE NIGHT Fund von Jägermeister kehrt 2024 zurück und stellt 100.000 Euro für kreative und innovative Projekte zur Verfügung, die das Nachtleben sicherer, inklusiver und nachhaltiger gestalten sollen.

Mit dem SAVE THE NIGHT Fund unterstreicht Jägermeister sein Engagement für die Zukunft des Nachtlebens und betont die Bedeutung einer lebendigen, sicheren und vielfältigen Clubkultur. Dieses Jahr wird der Fonds von einem neu besetzten und hochkarätigen Advisory Board unterstützt, das bedeutende Persönlichkeiten der Club- und Kulturszene vereint. Dazu gehören:

Stacy Lentz , Mitbesitzerin des legendären Stonewall Inn und Aktivistin für LGBTQ+-Rechte, die sich seit Jahrzehnten für die Belange der LGBTQ+-Community einsetzt.

, Mitbesitzerin des legendären Stonewall Inn und Aktivistin für LGBTQ+-Rechte, die sich seit Jahrzehnten für die Belange der LGBTQ+-Community einsetzt. Alejandra Gómez , Direktorin von Biche und führende Stimme der lateinamerikanischen Musikszene, die sich für die strategische Entwicklung und Internationalisierung alternativer lateinamerikanischer Künstler einsetzt.

, Direktorin von Biche und führende Stimme der lateinamerikanischen Musikszene, die sich für die strategische Entwicklung und Internationalisierung alternativer lateinamerikanischer Künstler einsetzt. Dimitri Hegemann , Gründer des ikonischen Tresor Clubs in Berlin und Pionier für die Umwandlung von Industriebrachen in kulturelle Räume.

, Gründer des ikonischen Tresor Clubs in Berlin und Pionier für die Umwandlung von Industriebrachen in kulturelle Räume. Jorge Nieto, Creative Director bei fabric in London und Rückkehrer in der Jury, der die kreative Leitung und die Weiterentwicklung des legendären Nachtclubs prägt.

Kai Dechsling, Director Global Culture & Experiential Marketing bei Mast-Jägermeister SE, kommentiert:

"Mit dem SAVE THE NIGHT Fund 2024 setzen wir ein starkes Zeichen für die Unterstützung von Projekten, die den Status quo des Nachtlebens hinterfragen und neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit setzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Advisory Board die besten Ideen auszuwählen und auf den Weg zu bringen."

Inspirierende Erfolgsgeschichten aus 2023

Die Gewinner des letzten Jahres, Boyd Sleator und Holly Lester von Free The Night sowie Jesse Mwenda von Studio Can-V, haben bereits beeindruckende Veränderungen in Nordirland und Nairobi bewirkt. Free The Night setzt sich für sicherere und inklusivere Cluberfahrungen ein, während Studio Can-V DJs und Musikern ein Ort bietet, um ihre kreativen Talente zu entfalten. Ihre Projekte sind lebende Beispiele für die transformative Kraft, die der SAVE THE NIGHT Fund entfalten kann.

Der Fund richtet sich an kreative Köpfe, Clubbetreiber, Künstler und alle, die das Nachtleben aktiv mitgestalten wollen. Bewerbungen können bis zum 4. November 2024 eingereicht werden. Die besten Projekte erhalten finanzielle Unterstützung und Mentoring, um ihre Ideen im Jahr 2025 zu verwirklichen.

"Wir freuen uns darauf, Projekte zu fördern, die das Nachtleben weiterentwickeln und Menschen auf der ganzen Welt inspirieren," so Kai Dechsling abschließend. "Sei dabei, wenn heute und morgen die besten Nächte entstehen!"

Weitere Informationen gibt es unter www.jagermeister.com/en/save-the-night.

Über Jägermeister

Der heute international bekannteste Premium-Kräuterlikör wurde 1935 von Curt Mast auf den Markt gebracht. Das Rezept aus 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln ist bis heute unverändert. Traditionell wird Jägermeister ausschließlich in der norddeutschen Kleinstadt Wolfenbüttel hergestellt. Die Abfüllung erfolgt in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie im sächsischen Kamenz. Von hier wird der Kräuterlikör in der markanten Flasche in mehr als 150 Länder exportiert. In 2022, mit einem Gesamtabsatz von 120,7 Millionen 0,7-Liter-Flaschen, ist die Marke mit dem Hirsch der verkaufsstärkste Kräuterlikör der Welt. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende.

Zum Markenportfolio gehören ab 2020 auch Teremana, die vom Hollywood-Schauspieler und Unternehmer Dwayne Johnson gegründete Tequila-Marke, und GIN SUL, die in Hamburg-Altona produziert wird.

Original-Content von: Mast-Jägermeister SE, übermittelt durch news aktuell