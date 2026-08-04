Smurfit Westrock Deutschland GmbH

Nachhaltigkeit schafft Wettbewerbsvorteile

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Hamburg (ots)

Warum Innovation, Resilienz und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehören

Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH

Unternehmen stehen heute unter steigendem Kostendruck, volatilen Märkten, neuen regulatorischen Anforderungen und zunehmend komplexen Lieferketten. Wer Verantwortung für Einkauf, Produktion, Logistik, Vertrieb oder ganze Unternehmen trägt, erlebt diese Realität jeden Tag.

Warum gelingt es manchen Unternehmen dennoch, auch unter diesen Bedingungen erfolgreich zu bleiben, während andere vor allem damit beschäftigt sind, auf die nächste Herausforderung zu reagieren?

Smurfit Westrock wurde kürzlich in die Forbes Global 2000 aufgenommen und zählt laut TIME Magazine zu den nachhaltigsten produzierenden Unternehmen weltweit. Gleichzeitig unterstreichen die Auszeichnungen unserer Innovationen mit dem Deutschen Verpackungspreis in diesem Jahr sowie in den drei vorangegangenen Jahren die Konstanz und Stärke unserer Innovationskraft.

Die Auszeichnungen betrachten unterschiedliche Aspekte unseres Geschäfts: wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Innovationskraft. Dennoch kommen sie zu einer ähnlichen Erkenntnis: Nachhaltigkeit, Innovation und wirtschaftlicher Erfolg lassen sich nicht voneinander trennen.

Nachhaltigkeit ist längst weit mehr als ein Unternehmensziel oder eine regulatorische Anforderung. Richtig verstanden wird sie zu einem Treiber für Innovation. Sie fordert Unternehmen heraus, bestehende Prozesse, Materialien und Lieferketten neu zu denken. Genau dort entstehen häufig die Lösungen, die Kosten senken, Ressourcen schonen und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile schaffen.

Durch unsere breite Marktpräsenz und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Kunden erkennen wir Herausforderungen, die sich über Branchen und Märkte hinweg wiederholen. Daraus entstehen Lösungen, die nicht nur einzelne Verpackungen verbessern, sondern ganze Liefer- und Handelsketten effizienter machen.

Was als gezielte Optimierung eines Verpackungsdesigns beginnt, kann den Materialeinsatz reduzieren, Transportkapazitäten verbessern, CO2-Emissionen senken und erhebliche wirtschaftliche Einsparungen ermöglichen. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind dabei keine Gegensätze, sondern verstärken sich gegenseitig.

Genau diesen Ansatz verfolgen wir mit unserem Anspruch, Verpackungen und Lieferketten ganzheitlich zu betrachten. Kreislauffähige Lösungen, materialeffizientes Design und die Optimierung logistischer Prozesse helfen Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Dass Innovationen aus unserer DACH-Region innerhalb von zwei Jahren bereits mehrfach mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet wurden, ist deshalb kein Zufall. Es ist das Ergebnis enger Kundenpartnerschaften, technischer Kompetenz und der Überzeugung, dass nachhaltige Lösungen den größten Mehrwert schaffen, wenn sie zugleich wirtschaftlich erfolgreich sind.

Ich bin überzeugt: Die Unternehmen der Zukunft werden diejenigen sein, die Innovation, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht als Gegensätze verstehen. Wer nachhaltiges Handeln konsequent in Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse integriert, stärkt nicht nur seine ökologische Verantwortung, sondern auch seine Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Oder, um es einfach auszudrücken: Nachhaltiges Wirtschaften ist gutes Wirtschaften.

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