Neue Forschung zeigt die besten Optionen für Investitionsmigration zur Verbesserung der Klimaresilienz

Als Reaktion auf die drastischen neuen Warnungen, dass sich die Welt in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich um mehr als 1,5° C erwärmen wird, hat Henley & Partner in Partnerschaft mit Deep Knowledge Analytics heute den Klimaverträglichkeits-Index für Investitionsmigration ins Leben gerufen - ein einzigartiges neues Analyseinstrument, mit dem Sie die Klimaresilienz Ihres Landes bewerten und investitionsmigration-Programmoptionen ergründen können, die einen Weg zu Aufenthaltsrechten oder zum Erwerb der Staatsbürgerschaft in klimaresilienteren Ländern bieten, wenn im Gegenzug eine bedeutende Investition in die Wirtschaft des Gastlandes getätigt wird.

Anhand von über 900 verschiedenen Datenpunkten innerhalb von fünf Parametern und unter Berücksichtigung der Schlüsselfaktoren Anfälligkeit, Bereitschaft zur Nutzung von Klimainvestitionen und wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit hat die innovative neue Studie eine Bewertung der Klimaresilienz für 180 Länder erstellt und sie in drei Resilienzbereiche eingeteilt: höhere Resilienz (Werte von 60 oder mehr von 100), mittlere Resilienz (Werte von 45 bis 59,9) und geringere Resilienz (Werte von 44,9 oder weniger). Die ernüchternde Realität ist, dass die überwiegende Mehrheit - 142 Länder - in den unteren Bereich der Widerstandsfähigkeit fällt, in dem die Bürger stärker durch extreme Umweltereignisse wie Waldbrände, Hurrikane, Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und Stürme gefährdet sind. Die Infrastruktur wird sowohl schwächer als auch anfälliger sein, und die Fähigkeit, sich auf extreme Wetterereignisse vorzubereiten und auf deren Folgen zu reagieren, wird geringer sein.

Der Klimaverträglichkeitsindex für Investitionsmigration kombiniert in einzigartiger Weise Weltbank-BIP-Daten (der Durchschnitt des normalisierten BIP und des BIP pro Kopf für jedes Land) mit den neuesten Daten der Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Länder-Index, der die Anfälligkeit der Länder für den Klimawandel und die Bereitschaft, finanzielle Investitionen (Klimafinanzierung) in Klimaanpassungsmaßnahmen umzuwandeln, zusammenfasst. Das neue Global Climate Resilience Ranking von Henley & Partners berücksichtigt die wirtschaftliche Fähigkeit eines Landes, sich an den Klimawandel anzupassen und seine Bürger vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen, indem es die BIP-Daten mit einbezieht.

Es überrascht nicht, dass die fünf führenden Länder alle auf der nördlichen Hemisphäre liegen. Die USA liegen mit einem Wert von 70,6 auf Platz 1, gefolgt von Deutschland (70,3), dem Vereinigten Königreich (69,4), der Schweiz (68,4) und Kanada (68,3), das mit knappem Abstand auf Platz 5 liegt. Noch weniger überraschend ist, dass die Länder südlich der Sahara die letzten fünf Plätze belegen. Das am wenigsten klimaresistente Land der Welt ist der Tschad, der mit einem Wert von nur 19,1 von 100 Punkten auf Platz 136 liegt.

Dr. Jürg Steffen, CEO von Henley & Partners, sagt, dass die Sorge um den Klimawandel zunehmend die langfristigen Standortstrategien internationaler Investoren, Geschäftsinhaber und Unternehmer beeinflusst. „Der Klimawandel wirkt sich schon jetzt auf alle Aspekte unseres Lebens aus. Durch eine Investition in ein klimaresistentes Land erhalten die Investoren nicht nur ein Aufenthaltsrecht oder eine zusätzliche Staatsbürgerschaft, sondern auch das Recht, ihre Familien, ihr Vermögen und wichtige Infrastrukturen an einen widerstandsfähigeren Ort zu verlagern, der künftigen Klimaschocks besser standhalten kann

Von nur fünfzehn Ländern, die weltweit als besonders widerstandsfähig eingestuft werden, beherbergen sieben Investitionsmigrations-programme, darunter das US EB-5 Immigrant Investor Program, das UK Tier 1 Innovator Visa, das Schweizer Aufenthaltsprogramm, das Henley & Partners für Nicht-EU- und Nicht-EFTA-Bürger entwickelt hat, das kanadische Start-Up Visa Program, Australiens Business Innovation and Investment Program, das Luxembourg Residence by Investment Program und das Italy Residence by Investment Program

Es gibt acht Investitionsmigrationsoptionen in Ländern mit mittlerer Belastbarkeit, darunter das Singapur Global Investor Program, Irlands Immigrant Investor Program, Österreichs Staatsbürgerschaft durch Investitionen-Bestimmungen, das Spanien Residence by Investment Programm, das Neuseeländische „Residence by Investment"-Programm, die VAE neue Optionen für Aufenthaltsvisa, das Portugal Golden Residence Permit Program und das Turkey Citizenship by Investment Program.

Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sagt, dass niemand langfristig planen sollte, ohne den Faktor Klimawandel zu berücksichtigen. „Die Länder und Städte, die am widerstandsfähigsten sind, werden globale Talente und Investoren anziehen, die auf der Suche nach 'Klimaoasen' sind, die sich auf die Zukunft vorbereitet haben. Es ist an der Zeit, aktiv zukunftsfähige, klimaresistente Portfolios aufzubauen, wenn Sie Ihr Risiko für die unvermeidlichen Auswirkungen von Klimakatastrophen verringern wollen."

