TV-Weltpremiere am kommenden Montag auf A&E: Neue Dokumentation "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" mit Esther Sedlaczek

Für die neue eigenproduzierte Dokumentation des TV-Senders A&E "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" sprach Esther Sedlaczek (Foto, bei den Dreharbeiten zur Dokumentation in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen) mit einem ehemaligen Scientology-Mitglied, al-Qaida-Aussteigern, einem Ex-Neo-Nazi... mehr Bild-Infos Download

München (ots) -

- Sekten, totalitäre Systeme, radikale Ideologien: Esther Sedlaczek spricht in der neuen A&E-Dokumentation "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" mit einem ehemaligen Scientology-Mitglied, al-Qaida-Aussteigern, einem Ex-Neo-Nazi sowie dem Stasi-Opfer Edda Schönherz darüber, wie leicht Menschen geblendet, verführt und gegeneinander aufgehetzt werden können.

- Internationale Experten wie Ron Jones ("Die Welle") und Philip Zimbardo (Stanford-Prison-Experiment) erklären zudem die Mechanismen von Manipulation und Macht.

- TV-Weltpremiere der einstündigen Dokumentation am kommenden Montag, 19. November 2018, um 21 Uhr im Rahmen der Themenwoche "Twisted Faith - Macht und Manipulation" exklusiv auf A&E

Mit seiner neuen deutschen Eigenproduktion "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" zeigt der TV-Sender A&E, wie leicht Menschen von Fanatikern, Autokraten und Populisten geblendet und verführt werden können. Welche Anziehungskraft besitzen Totalitarismus und extremer Glaube und welche Parallelen lassen sich bei all diesen zerstörerischen Gruppen erkennen? Dieser Frage geht die TV-Moderatorin Esther Sedlaczek in der neuen 45-minütigen Dokumentation auf den Grund. A&E strahlt "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" als TV-Weltpremiere im Rahmen der Sonderprogrammierung "Twisted Faith - Macht und Manipulation" am kommenden Montag, 19. November, um 21 Uhr aus. Mit der Themenwoche "Twisted Faith - Macht und Manipulation" widmet sich A&E eine Woche lang vom 18. bis zum 24. November rund um die Uhr dem Themenkomplex Sekten, religiöse Organisationen und zerstörerische Gruppierungen.

In "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" trifft Esther Sedlaczek auf das ehemalige ranghohe Scientology-Mitglied Wilfried Handl, die al-Qaida-Aussteiger Irfan Peci und Eren Recberlik, den ehemaligen Neo-Nazi Oliver Riek sowie die Fernsehansagerin Edda Schönherz, die wegen ihres Wunsches, die DDR zu verlassen, von der Stasi inhaftiert wurde.

Neben den Opfern und Überlebenden zerstörerischer Gruppen und radikaler Ideologien kommen zudem internationale Experten zu Wort, die auf dem Gebiet der Massenpsychologie und Sektenforschung führend sind. Für die A&E-Doku traf Produzent und Autor Emanuel Rotstein auf den ehemaligen Lehrer Ron Jones, der 1967 mit Schülern das The-Third-Wave-Experiment zum Thema Faschismus durchführte und demonstrierte, wie stark die Anziehungskraft von charismatischen Führern und ausgrenzenden Ideologien sein kann. Das Sozialexperiment nahm bedrohliche Formen an, so dass Jones es abbrach. Später bot es den Stoff für Morton Rhues weltberühmten Roman "Die Welle" und mehrere Verfilmungen und Theaterstücke. Am Ort des Original-Experiments, dem heutigen Cubberley Community Center in Palo Alto, sprach Rotstein mit Ron Jones und dessen ehemaligem Schüler Mark Hancock über die Mechanismen von totalitären und radikalen Systemen.

Ebenso zu Wort kommt der Sozialpsychologe Dr. Philip Zimbardo, dessen 1971 durchgeführtes Stanford-Prison-Experiment kurz nach dem Start abgebrochen wurde, da die Probanden sich in Lebensgefahr brachten. Auch der Sektenexperte Rick Alan Ross stand für A&E in den USA vor der Kamera.

Emanuel Rotstein: "Mit 'Total Control - Im Bann der Seelenfänger' wollen wir die Muster von Manipulation, Fanatismus, Machtmissbrauch und Unterdrückung darstellen, die - unabhängig von Ideologie und politischer Ausrichtung - immer wieder auftreten und dazu führen, dass Menschen ihr kritisches Denken aufgeben und blind einem Führer folgen."

Mit "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" setzt A+E Networks Germany sein bereits seit 2005 bestehendes Engagement im Bereich deutscher Eigenproduktionen für seine Sender HISTORY und A&E (ehemals The Biography Channel) fort. Das aufwendige Produktionsniveau, internationale Drehorte, prominente Darsteller und hochkarätige Sprecher spiegeln die hohen Qualitätsansprüche des US-Mutterhauses wider. Zu viel beachteten Eigenproduktionen von HISTORY und A&E zählen "Die Befreier", "Der elfte Tag", "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" und das True-Crime-Format "Protokolle des Bösen", Vorgängerprojekt von "Total Control - Im Bann der Seelenfänger". Autor, Regisseur und Produzent der neuen A&E-Dokumentation ist Emanuel Rotstein, Director Production von A&E und dem Schwestersender HISTORY.

Pressekontakt:

A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG



Marco Hochmair

Senior PR & Press Manager

Tel.: 089/38199-732

E-Mail: marco.hochmair@aenetworks.de



Nicolas Finke

Head of Press & PR

Tel.: 089/38199-731

E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.de



ae-tv.de

aenetworks.de

Original-Content von: A&E, übermittelt durch news aktuell