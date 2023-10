LeasePlan Deutschland GmbH

ALD Automotive I LeasePlan stellt neue globale Mobilitätsmarke vor

Hamburg / Düsseldorf (ots)

ALD Automotive I LeasePlan stellt heute Ayvens vor, seine neue globale Mobilitätsmarke, die die beiden Unternehmen unter einer gemeinsamen Identität vereint. Diese neue Marke bedeutet einen weiteren strategischen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens, nachdem im September 2023 der strategische 3-Jahres-Entwicklungsplan gestartet wurde.

Durch die Zusammenführung sich ergänzender Kompetenzen und Fachkenntnisse sah das Unternehmen die Möglichkeit, die Mobilität der Zukunft neu und besser zu gestalten. Die neue Marke unterstreicht dieses gemeinsame Ziel, indem sie die einzigartige Position des Unternehmens auf dem Markt definiert und hervorhebt, was das Unternehmen von anderen unterscheidet und welchen Wert es für Kunden in allen Segmenten bietet. Das neue Markenversprechen lautet, das Leben besser zu gestalten, indem man Mobilität einfacher, intelligenter und nachhaltiger macht.

Die vereinte Gruppe Ayvens ist in der Lage, der führende globale Akteur für nachhaltige Mobilität zu werden. Mit der weltgrößten Mehrmarken-Elektrofahrzeugflotte als Teil von insgesamt 3,4 Millionen Fahrzeugen, die weltweit verwaltet werden, will das Unternehmen den Weg zu Netto-Null-Emissionen anführen und die digitale Transformation der Branche weiter gestalten.

Die neue einheitliche Marke schafft eine starke Identität für zwei hoch angesehene Branchenakteure:

Ein neuer Name und ein neues Logo

Ayvens ist ein einprägsamer, einfacher Name, der den Weg des Fortschritts aufzeigt. Er wird von einem Symbol begleitet, das den Zusammenschluss der bisherigen Unternehmen als ein Team darstellt, das auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, mit einem starken, stabilen Fundament an der Basis und einer nach oben fließenden Form als Symbol für Fortschritt und Dynamik.

Der Name wird von seinem weltweit renommierten Mehrheitsaktionär, der Société Générale, ausdrücklich befürwortet.

Eine neue grafische Identität

Die grafische Identität vermittelt Energie durch eine freundliche, moderne Schriftart und lebendige, einzigartige Farben, die von der natürlichen Umgebung inspiriert sind und sich auf dem Markt abheben sollen.

Die fröhliche und dynamische Ikonographie fängt das Wesen der Mobilität ein, indem sie schöne Momente zeigt, die im Alltag verankert sind.

Ein neuer Markenslogan

"Better with every move" (Besser mit jeder Bewegung) fasst das Ziel des Unternehmens zusammen, durch kontinuierlichen Fortschritt "bessere" Mobilität für Kunden, Unternehmen und die Umwelt zu schaffen.

ALD Automotive | LeasePlan beauftragte Dragon Rouge, eine globale Designagentur, mit der Entwicklung einer Mobilitätsmarke, die beide in der Mobilitätsbranche etablierten Unternehmen über die Leasinglandschaft hinaus als neuen Marktführer für eine bessere Mobilität positionieren soll.

Die neue Marke wird 2024 in den 44 Ländern eingeführt, in denen ALD Automotive | LeasePlan vertreten ist, was die größte direkte geografische Abdeckung in der Branche darstellt. Sie wird für alle Kundensegmente (Großunternehmen, KMUs, Freiberufler und Privatpersonen) und über alle Kanäle und Berührungspunkte verwendet werden, insbesondere im wachsenden digitalen Ökosystem des Unternehmens.

In Deutschland wird die neue Marke im Spätsommer 2024 eingeführt. Bis dahin firmieren beide Unternehmen noch unter ihren bekannten Markennamen ALD Automotive und LeasePlan.

"Jeder Tag ist eine Chance für bessere Mobilität, und wir alle spielen dabei eine Rolle. Durch den Zusammenschluss unserer Kräfte ist unser Unternehmen in der Lage, dank seiner Größe, seiner Reichweite, seiner Dienstleistungskompetenz und seines Engagements für Innovationen den Weg für die breite Einführung nachhaltiger Mobilität zu ebnen", bestätigt Tim Albertsen, Chief Executive Officer von Ayvens, ehemals ALD Automotive | LeasePlan. "Als wichtiger Akteur im Mobilitätssektor werden wir unsere Führungsstärke nutzen, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten und Spitzenleistungen zu erzielen. Diese neue Markenidentität wird es nicht nur unseren 15.700 Mitarbeitern ermöglichen, eine neue gemeinsame Identität zu leben, sondern sie spiegelt auch wider, wie wir uns verändern, um den Bedürfnissen unserer Kunden nach mehr Auswahl, Freiheit und Wert gerecht zu werden. Sie wird uns dabei helfen, den Bekanntheitsgrad auf dem Markt und bei unseren Kunden zu erhöhen sowie die besten Talente auf der ganzen Welt anzuziehen."

Entdecken Sie unsere neue globale Website und das Video zur Markenvorstellung: www.ayvens.com

ALD Automotive | LeasePlan ist ein führender globaler Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität, welcher Full-Service-Leasing, flexible Auto-Abo-Services, Flottenmanagement und Multimobilitätslösungen für Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen anbietet. Durch seine direkte Präsenz in 44 Ländern nutzt ALD Automotive | LeasePlan seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation der Branche durch Innovation und technologiegestützte Dienstleistungen weiter zu gestalten. So ermöglicht das Unternehmen den Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität in großem Maßstab.

Mit 15.700 Mitarbeitern weltweit verwaltet ALD Automotive | LeasePlan 3,4 Millionen Fahrzeuge (Stand: Ende Juni 2023).

Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Die Société Générale ist Mehrheitsaktionärin von ALD Automotive.

