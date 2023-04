LeasePlan Deutschland GmbH

Top 10 der beliebtesten Transporter

Düsseldorf (ots)

In jedem Monat werden in Deutschland etwa 10.000 Transporter zugelassen. LeasePlan, einer der führenden Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter mit eigener Expertise über leichte Nutzfahrzeuge und ihre Aus- und Aufbauten, verzeichnet seit fünf Jahren ein kontinuierliches Wachstum in diesem Segment. Das Unternehmen hat die Transporter-Daten des Jahres 2022 ausgewertet und die Top 10 der beliebtesten Transporter veröffentlicht.

Unter die ersten vier Plätze in der Beliebtesten-Liste von LeasePlan schafft es Ford gleich dreimal mit seinen Modellen Transit, Transit Custom und Transit Connect. Auch Elektrotransporter gewinnen stärker an Bedeutung, weil inzwischen neue Modelle auf den Markt kommen, die den Anforderungen der Transporterkunden gerecht werden. Hierbei handelt es sich um Renault Kangoo ZE/E-Tech und Mercedes E-Sprinter. Sie sind den zehn Platzierten mittlerweile dicht auf den Fersen, weil insbesondere Lieferdienste in den Städten auf emissionsfreies Fahren setzen.

Christopher Schmidt, Commercial Director bei LeasePlan Deutschland: "Von Arznei bis Zange, von Apfelkuchen bis zerrissene Jeans - und egal, ob Waren, Personen oder Dienstleistungen - es gibt kaum noch etwas, das in den 2020er Jahren nicht in einem Transporter von A nach B gebracht wird. Und für jede Anforderung gibt es ein passendes Modell."

Die beliebtesten Transporter:

Ford Transit (22,3 %) Ford Transit Custom (15,4 %) Opel Vivaro (7,5 %) Ford Transit Connect (6,6 %) Volkswagen T6.1 (6,4 %) Mercedes Sprinter (5,2 %) Citroen Jumpy (4,8 %) Mercedes Vito (4,1 %) Peugeot Boxer (3,1 %) Citroen Jumper (2,9 %)

Elektrotransporter:

Renault Kangoo ZE/E-Tech (Elektro, 2,1 %)

Mercedes E-Sprinter (Elektro, 1,7 %)

Original-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell